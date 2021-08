Afganistán: Las vueltas del tiempo

Julián Ventura

en REFORMA

4 min 30 seg

Británicos en el siglo XIX, soviéticos en el XX y estadounidenses en el XXI. Las imágenes se repiten en el tiempo en Afganistán, escenario milenario de competencia y confrontación geopolítica en el que cambian los personajes pero no los desenlaces.



Con el regreso del Talibán al poder casi 20 años después de la intervención encabezada por Estados Unidos, estamos atestiguando una tragedia de amplio alcance, sobre todo en su dimensión humanitaria. En 2001 se puso fin a 5 años del más estricto fundamentalismo marcado por severos retrocesos en los derechos y libertades más elementales de mujeres y niñas y el territorio afgano dejó de ser base de operaciones de Al-Qaeda. Sin lograr erradicar la presencia de los talibanes en zonas rurales o cortar sus fuentes de financiamiento internas y externas, Estados Unidos y sus aliados de la OTAN se enfrascaron en operaciones de contrainsurgencia y transitaron hacia un ejercicio de estabilización y fortalecimiento de capacidades militares e institucionales que demostró ser insuficiente.



La situación era previsible a partir de la decisión del presidente Joe Biden, anunciada en abril, de retirar a los últimos 3,500 efectivos estadounidenses que permanecían en el país antes del próximo 11 de septiembre. Biden retrasó en 4 meses el calendario legado por Donald Trump, quien en febrero de 2020 alcanzó un acuerdo con los talibanes sin la participación del gobierno afgano y sin que los insurgentes cumplieran con el compromiso de llegar a un arreglo político posterior con las autoridades en Kabul.



Dos décadas y miles de muertes después, en su mayoría afganas, sorprende la velocidad con la que los talibanes han retomado el control, culminando el domingo pasado con la toma de la capital, la fuga del presidente Ashraf Ghani -quien había realizado una visita oficial a Washington hace menos de dos meses- y la proclamación, al igual que en 1996, de un Emirato Islámico.



Asombra también la rapidez de la descomposición institucional y rendición militar ante la ofensiva talibana, a pesar del apoyo sostenido y masivo recibido en equipo, capacitación y miles de millones de dólares en financiamiento. El propio Pentágono proyectaba un escenario de meses como espacio temporal para que el gobierno afgano ajustara sus modalidades de mando y operación -ya sin el apoyo estadounidense- así como para negociar arreglos de convivencia con los talibanes.



Sin embargo, el colapso se dio en 10 días, exhibiendo las debilidades derivadas de una corrupción endémica, de la dependencia sicológica y material en el soporte externo, así como las limitaciones de un modelo constitucional instaurado bajo los auspicios de la ONU ajeno a la realidad histórica y social afgana.



Crece la percepción de que la Casa Blanca se ve rebasada por la velocidad de los acontecimientos, simultáneamente intentando impulsar arreglos políticos que generen condiciones mínimas de seguridad, precipitando el envío de tropas adicionales y procesos de evacuación de extranjeros y miles de afganos y sus familiares que se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad y que buscan desesperadamente su salida del país.



El presidente Biden está convencido de la necesidad de cerrar el ciclo militar estadounidense en Afganistán. Como vicepresidente, en 2009 perdió la batalla contra las recomendaciones del Pentágono al presidente Barack Obama, quien aprobó un aumento significativo de efectivos sobre los 36 mil que ya estaban en el terreno. Ya como presidente ha sido claro, consciente del riesgo de un nuevo y potencialmente interminable ciclo bélico. No obstante, las claras deficiencias de planeación, reflejadas en el retiro desordenado que estamos observando, y más aún si deriva en más violencia e inestabilidad, va a generarle costos políticos. Pese a ser una herencia de administraciones de ambos partidos, queda inevitablemente expuesto a ataques Republicanos alegando incompetencia y abdicación del liderazgo internacional que él mismo ofreció restaurar durante su campaña.



Una vez consumada la retirada, Washington tendrá una capacidad cada vez más reducida para incidir unilateralmente en acuerdos políticos entre los actores políticos afganos, lo que exigirá un máximo de consulta y coordinación, dos herramientas diplomáticas que fueron mayormente abandonadas por su predecesor. Por ello, se pondrá a prueba en los próximos días su capacidad de interlocución con aliados y actores regionales, incluyendo Rusia, China e Irán, en una coyuntura de alta tensión en la relación con los tres países.



En cualquier escenario, y a pesar de los mensajes de moderación del liderazgo Talibán, estamos en la antesala de una desgarradora crisis humanitaria y de derechos humanos cuyas dimensiones definitivas son difíciles de predecir.



Las imágenes de helicópteros despegando de la embajada estadounidense en Kabul y el caos en el aeropuerto evocan poderosamente aquellas de la evacuación de Saigón -ahora Ciudad de Ho Chi Minh- en 1975, ante el derrumbe de Vietnam del Sur. Con el izamiento de la bandera talibana en la sede del gobierno, se abren nuevamente interrogantes sobre el futuro de Afganistán y la estabilidad en un punto neurálgico del centro de Asia. A juzgar por las lecciones de la historia, el horizonte no es alentador.





El autor es Internacionalista. Ex Subsecretario de Relaciones Exteriores. @JulianVenturaV