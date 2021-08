Afirma abogado: Alemán Magnani está en París y no se esconde

Azucena Vásquez

Hora de publicación: 17:27 hrs.

El empresario Miguel Alemán Magnani, ex vicepresidente de Interjet, sigue en París, Francia, y no se está escondiendo tras la ficha roja que emitió la Interpol en su contra, aseguró su abogado, Francisco Mondragón.Este martes, la Oficina de Policía Internacional (Interpol) giró una ficha roja para buscar en más de 190 países a Alemán Magnani por una presunta defraudación fiscal de 66 millones 285 mil 195 pesos, al omitir el pago del Impuesto sobre la Renta (ISR) correspondiente a diciembre de 2018."No lo tienen que buscar en 190 países, nada más está en uno: está en París, Francia, y no se está escondiendo. Acudiremos de inmediato a las oficinas de la Interpol a las órdenes de las autoridades sin mayor problema", aseveró Mondragón en entrevista con Grupo REFORMA.La notificación de búsqueda fue solicitada por la Interpol-México, con base en la orden de aprehensión librada el 8 de julio pasado por un juez de control de la Ciudad de México, tras una querella de la Procuraduría Fiscal de la Federación.Mondragón aseguró que Alemán Magnani o sus abogados en Francia acudirán a la Interpol en cuanto exista una notificación de dicha solicitud."(Que esté en Francia) suena conveniente, sí, pero es parte del proceso. Si a usted lo acusan de un delito en México, el juez concede la orden de aprehensión, no hay libertad bajo fianza, y los juicios tardan dos años, tres años, 10 años."El (juicio) del 'Güero' Palma lleva 15 años. Usted está en la cárcel y dentro de 15 años le dicen: 'ay, usted disculpe, es usted inocente'. No tiene uno que ser muy inteligente para preferir no estar en esa situación", respondió al cuestionarle por qué Alemán Magnani se fue a Francia, país del que no puede ser extraditado.La madre de Alemán Magnani, Christiane Magnani Martel, es francesa por nacimiento (fue Miss Universo por Francia en 1953), razón por la que el empresario de 55 años tiene dicha nacionalidad y pasaporte de la Unión Europea (UE).Francia no extradita a sus nacionales y sólo acepta juzgarlos bajo su legislación, siempre y cuando el delito tenga un equivalente en su código.Sobre el delito del que es acusado, Mondragón admitió que Alemán Magnani era vicepresidente de la empresa cuando no se pagaron esos impuestos de 2018.Sin embargo, aseguró que a las autoridades lo que les interesa es que se paguen y, en todos los casos, se otorga el perdón cuando eso ocurre, pero para que eso suceda en el caso de Interjet, se necesita el aumento de capital de 150 millones de dólares que Alejandro del Valle y Carlos Cabal Peniche prometieron y no realizaron.Para el abogado, la orden de aprehensión en contra de Alemán Magnani debió ser girada en contra del Del Valle, actual propietario de Interjet, a quien el Gobierno federal protege."No entendemos por qué el Gobierno está protegiendo al señor Del Valle y al señor Cabal Peniche (quien posteriormente decidió no invertir en la empresa)", cuestionó.Del Valle se quedó con el 90 por ciento de las acciones de la compañía, pero ni él ni Cabal Peniche cumplieron el aumento de capital que suscribieron y dejaron de pagar impuestos, sueldos y cerraron la compañía, resaltó el abogado.Además, Mondragón sostuvo que Interjet pagó los impuestos de enero a junio de 2020, pero no los de julio a diciembre de ese mismo año, lo cual ya correspondía a Del Valle, quien ya había tomado el control de la empresa."En 2020, cuando ya estaban 'sentados al volante' los señores Del Valle y Cabal Peniche, no pagaron los impuestos, y entonces no se entiende por qué nos persiguen a nosotros y a ellos no", mencionó al respecto el abogado de Mondragón.Además, dijo, el Código Fiscal señala que los responsables de la omisión del pago de impuestos de una empresa son quienes integran su administración, no los propietarios."No se trata de perseguir al dueño de las empresas, sino a los que omitieron los impuestos, y ése no fue el señor Alemán Magnani", declaró.El abogado señaló que, hasta ahora, no se ha presentado ninguna defensa legal contra la orden de aprehensión del empresario porque eso no se permite hasta que el acusado es detenido."En un asunto penal, el juez no admite que nadie participe de la defensa hasta que no tiene detenido al acusado, entonces no nos podemos defender, es una situación muy injusta de nuestro sistema jurídico, primero por un asunto de una deuda que la gente vaya a la cárcel", dijo.A Alemán Magnani le imputan una modalidad del delito de defraudación fiscal prevista en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación que, desde la reforma del 8 de noviembre de 2019, prevé la prisión preventiva de oficio."Pero los delitos tienen que estar previstos en la ley y la sanción debe estar prevista en la ley en el momento en el que se comete el delito; no puede ser retroactiva en perjuicio de persona alguna", comentó el abogado.