Afirman que Paty Navidad ya reconoció existencia del Covid

Hora de publicación: 10:47 hrs.

Luego de pasar varios días en el hospital debido a una repentina baja de oxigenación y malestar físico generalizado, como consecuencia de haber sido contagiada con Covid-19, Paty Navidad , supuestamente reapareció en redes.La noche de este domingo, una cuenta de Instagram aparentemente atribuida a la actriz, mostró una historia que al poco rato se hizo viral, pues al parecer finalmente reconoció la existencia del coronavirus."Gracias por sus oraciones, vamos saliendo de esta enfermedad. Mi salud va mejorando. Cuídense mucho, que sí existe este virus y por la mala me tocó comprobarlo", escribió aparentemente Navidad en la red.Esta nueva cuenta (@patynavidadoficial) , que ya tiene más de 30 mil 500 seguidores, sólo cuenta con una fotografía de la también cantante. Se desconoce si realmente es su perfil, pues no se muestra verificado.Hace unos meses, Navidad fue vetada de Twitter y censurada en otras redes sociales, puesto a que los algoritmos de las mismas encontraban que ella compartía noticias falsas y teorías conspirativas respecto al virus.Tras anunciarse su contagio mientras trabajaba en las grabaciones del realityen México, la sinaloense de 48 años siguió negando la existencia real de la enfermedad."¡No al nuevo orden mundial dictatorial y tiránico! ¡No al miedo, no a la manipulación y no a la mentira! Estoy completamente sana", señaló en su momento en redes, provocando que desactivaran su Instagram.En otro momento, Navidad desmintió haberse vacunado contra el coronavirus para sumarse a las filas del reality show de cocina. En el pasado, ha compartido información sobre la supuesta ineficacia de la inoculación."La vacuna es un derecho, no una obligación. Y también es un experimento del que nadie se hace responsable, excepto quien decide vacunarse", indicó.De acuerdo con varios medios, Navidad se encuentra recuperándose de los estragos del Covid-19.