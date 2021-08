Agente libre

David Faitelson

en REFORMA

3 min

Empezaré diciendo que las últimas horas me han servido para entender que siempre he sido más "aficionado" de Messi que del Barcelona...Y enseguida, remataré con una sentencia que puede generar aún más controversia: Messi es más famoso que el Barcelona y que el propio deporte llamado futbol.



Una parte de mí dice que esto no tiene marcha atrás y que se acabó. La otra, la más emocional o romántica, insiste en que se trata de una conspiración, de una presión para que LaLiga y los intereses cedan. Al final, no sé qué pensar. El escueto boletín de tres párrafos no dice demasiado y deposita la culpa en LaLiga, cuando indudablemente, esta situación es provocada por los malos manejos administrativos que el club ha tenido en los últimos tiempos.



Sea como sea, la única realidad, hoy, es que, en pleno verano de la tercera ola de la pandemia, Lionel Messi, para muchos el mejor futbolista de la época y para otros, también el mejor de la historia, es un "agente libre", no tiene club, no tiene donde jugar cuando las temporadas europeas están a la vuelta de la esquina.



Sí, indudablemente, es un tema que termina en la misma esencia: la económica, el dinero, los euros, que, lamentablemente, están por encima de 778, juegos, 17 temporadas, 35 títulos, balones de oro y parajes memorables, casi sagrados del juego. Nada es eterno. Ni siquiera la idea romántica de que Messi podría terminar jugando solo con una camiseta en toda su carrera.



En medio de una situación que se ha convertido en un culebrón de verano a verano -el año pasado fue aquel burofax enviado por Messi- hay muchas que colocar sobre la mesa. La Superliga, la lucha entre los grandes clubes europeos y, sobre todo, los equipos españoles con los intereses de la UEFA. El nuevo contrato con el fondo de inversiones -CVC- con LaLiga que tiene un valor de 2 mil 700 millones de euros. Todo ello y el desconocimiento de muchas otras cosas, hacen del tema todo un misterio.



Messi es historia en el Barcelona. Lo leo y lo vuelvo a leer, para darme cuenta que es una realidad. ¿Qué sigue? El Barcelona tendrá el reto de reconstruirse sin su mejor futbolista de todos los tiempos y el futbol atestiguara como Messi aterriza en otro club, en otra Liga, con un reto que parece imposible: ser el mismo que ha sido en los últimos años cuando irremediablemente su carrera -a los 34 años- tendrá que entrar en un declive natural.



¿Cuál es precio de Messi? Esa es una pregunta difícil de responder. Para los amantes del futbol y, sea dicho esto con todo respeto, tiene el mismo valor que "La Sagrada Familia" o que una obra de Gaudi o de Miró.



La realidad es que nadie pensaba que llegaría un momento en el que Messi no tuviera un contrato, un empleador, un jefe, un club a quien responderle.



Messi es "agente libre", no tiene equipo, no tiene camiseta, no tiene estadio. Y eso me desespera, me recuerda lo frágiles que son las relaciones, lo poderosos que son los intereses y lo caprichoso que es el destino.







Twitter: @Faitelson_ESPN