Agradece Dani Alves apoyo de México

Hora de publicación: 11:30 hrs.

Dani Alves pausó por un instante la celebración de su oro olímpico con Brasil para mandar un cálido mensaje a la afición mexicana.El defensor brasileño, quien participó en Tokio 2020 como refuerzo, agradeció a la afición tricolor su cariño y apoyo, enfatizó el cariño que le tiene al territorio azteca y recordó lo que significa México para él."Darle las gracias a la gente de México porque, la gente que me conoce sabe el cariño que le tengo, siempre estoy ahí disfrutando de la gastronomía mexicana, siempre estoy ahí fomentando (el turismo) y disfrutando las micheladas, el picante y todo eso", dijo el futbolista de 38 años para Claro Sports."(Los mexicanos) son una gente a la que le tengo mucho cariño y mucho respeto porque me identifico muchísimo con ellos. Gracias por su afición, por su apoyo y... lo siento (ríe mientras mira su medalla de oro), la tenemos, pero la comparto con ellos".Brasil venció a México en la Semifinal del futbol de los Juegos Olímpicos en la tanda de penales y luego derrotó en la Final a España en unos agónicos tiempos extras.Alves aprovechó el espacio para mandar un abrazo fraternal a la familia Dos Santos, que recientemente sufrió la pérdida de Zizinho, padre de Giovani y Jonathan, con quienes compartió equipo en el Barcelona."Me gustaría mandar un abrazo fraternal a la familia Dos Santos, que perdieron a un ser querido. Es una familia que quiero con locura, una familia que yo amo mucho, a todos los chicos. Tenía una relación muy cercana con todos ellos... (estoy triste) por la pérdida de su papá y me gustaría mandarle un abrazo a todos ellos.Con la medalla de oro, Alves consiguió el título número 43 de su carrera, escapándose en la lista de todos los tiempos como el futbolista más ganador.