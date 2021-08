Aguanta peso la crisis y se deprecia 0.5%

Jorge Cano

Hora de publicación: 05:00 hrs.

En el año, 20 de 24 monedas de países emergentes se han depreciado frente al dólar por su rápido crecimiento económico.No obstante, el peso mexicano resiste en la séptima posición de esta canasta de monedas.Según datos de Bloomberg, de finales de 2020 al 26 de julio, el peso mexicano se ha depreciado en 0.5 por ciento, a 20.5 pesos por dólar.Este es un desempeño no tan desfavorable frente al resto de las monedas emergentes, que registró una pérdida promedio de 4 por ciento.Aunque las condiciones de inversión se han deteriorado y la pandemia no está controlada, el peso se ha beneficiado de las expectativas de recuperación del bloque de Norteamérica y de un mayor orden en los mercados financieros, explicó Ramsé Gutiérrez, codirector de Inversiones en Franklin Templeton México."Al peso le ha ido como a media tabla en la mayoría de los periodos, a pesar de que siguen habiendo noticias negativas, pero siempre hay unos a quienes les está yendo peor", dijo.En el peor momento, en marzo, el dólar llegó a cotizar en hasta 21.5 pesos, pero en general el resto del año ha sido bueno para la moneda nacional, aseguró, si se compara frente a mercados emergentes.En lo que va del año el peso argentino se ha depreciado 12.8 por ciento frente al dólar, el peso colombiano 11.8 por ciento, el sol peruano 7.3 y el peso chileno 7.1 por ciento.Sólo el real brasileño presenta una apreciación de 0.59 por ciento, de acuerdo con datos de Bloomberg."Muchas monedas sudamericanas se vieron impactadas porque la tercera ola (de contagios de Covid-19) les ha pegado mucho más fuerte a ellos."México fue la excepción, siendo latinos no nos pegó tan fuerte, una parte porque su invierno es en junio", explicó el especialista de Franklin Templeton México.De igual manera, la menor tenencia de bonos de deuda por parte de extranjeros se ha dado de forma ordenada, sin ventas anticipadas de los instrumentos, lo que ha favorecido la estabilidad del peso, agregó Ramsé Gutiérrez.La volatilidad en el tipo de cambio se mantendrá en 2021 debido a la incertidumbre de los mercados por la evolución de la inflación y que la Reserva Federal (Fed) de EU adelante el retiro de los estímulos monetarios, explicó Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA Research.No obstante, hacia finales de año podría haber una cierta apreciación del peso a 19.7 pesos por dólar, si mantienen las bajas tasas en Estados Unidos y el rendimiento alto del Banco de México (Banxico).Después se espera que hacia 2022 haya una tendencia de depreciación del peso a medida que se comiencen a retirar los estímulos monetarios en Estados Unidos de la Fed y las tasas aumenten en ese país, comentó directivo de BBVA Research.