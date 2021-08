Alega Toledo persecución política para evitar extradición

Claudia Salazar

Hora de publicación: 12:08 hrs.

Mauricio Toledo acudió al departamento de Extranjería de la Corte de Justicia de Chile donde señaló ser víctima de persecución política, con lo que podría evitar la extradición a México, donde tiene una orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito.De acuerdo con un comunicado, el ex diputado informó sobre su domicilio y expresó su disposición de cooperar ante cualquier requerimiento de las autoridades judiciales de la Ciudad de México.Toledo Gutiérrez confirmó que sigue en Chile, en donde se encuentra desde el 26 de julio, poco antes de que fuera desaforado por la Cámara de Diputados al encontrar elementos en la acusación sobre enriquecimiento ilícito, que formuló la Fiscalía General de Justicia de la Capital del País.Acompañado de sus abogados, Samuel Donoso, Gonzalo Cisternas y Luis Masferrer, Toledo se presentó en la Corte Suprema de Chile el día de ayer para alegar que es un perseguido político en México.El abogado Cisternas indicó que la justicia chilena podría negar una eventual solicitud de extradición al considerar que es víctima de persecución política."Toledo confirmó su absoluta confianza en la Justicia Chilena, en su imparcialidad e independencia", señala el escrito.En el texto se explica que la extradición no podrá ser concedida por delitos considerados como políticos por la parte requerida, tampoco en el caso de que el país requerido tenga motivos para suponer que la solicitud de extradición motivada por un delito común ha sido presentada con la finalidad de perseguir a un individuo a causa de opiniones políticas."Nuestro representado, y así lo demostraremos, ha sido víctima de persecución política en su país, por lo que hemos ratificado ante el máximo tribunal su entera disposición para colaborar con la justicia y esclarecer los hechos", afirmó el abogado Cisternas.Toledo Gutiérrez proporcionó en la dirección de Asuntos Internaciones de la Corte Suprema de Chile sus datos de contacto.En el comunicado se justifica que el ex diputado está en Chile por compromisos adquiridos con anterioridad, sin señalar cuáles, y que está en ese país debido a que sus padres y familia son de origen chileno.