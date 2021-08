Alejandra Quintero y la yoga

03 min 30 seg

LUCÍA MARTÍNEZ PEDERZINI

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Alejandra Quintero creció en una familia en la que la filosofía era trabajar para alcanzar metas y objetivos, lo cual nunca se cuestionó y comenzó a hacerlo desde los 17 años, hasta que una crisis personal la hizo tomarse un tiempo para reflexionar."En esta carrera tan intensa nos vamos perdiendo, porque todo nuestro esfuerzo está enfocado hacia afuera para alcanzar cosas externas, y te olvidas de trabajar en tu parte interna, y no solamente la espiritual y la emocional, sino también en tu cuerpo, en cómo lo cuidas, qué comes y qué piensas", expresó la licenciada en Administración de Empresas con especialidad en Finanzas."Al final, todos somos cuerpo, mente, espíritu y corazón, y no puedes solamente enfocar tu energía a uno de esos aspectos. Cuando estás con esas expectativas tan enormes, de pronto llega un momento en el que truenas".Para ella, este punto de quiebre y de reencuentro consigo misma llegó cuando se divorció. Este acontecimiento la hizo recurrir a una disciplina que ya había practicado antes, cuando estaba embarazada de su primer hijo."Al principio, veía el yoga como una forma de hacer ejercicio y estirarme, pero no había descubierto toda esta otra dimensión que hay en la practica y, a raíz de la crisis personal, me empecé a clavar más en las clases. Entraba a una sesión con mil broncas en la cabeza y salía sintiendo que me habían quitado un peso de encima", recordó la empresaria.La emprendedora comenzó a estudiar más de lleno y se certificó como maestra, pues quería brindarle a las personas las mismas herramientas que encontró para sentirse en equilibrio."Esta práctica es una maravilla, porque al mismo tiempo que te estás ejercitando, oxigenando tus órganos, promoviendo la elasticidad y fortaleciendo tus músculos, requiere además la atención de todos tus sentidos, que eso te va llevando hacía adentro", compartió la mamá de tres hijos."Y, entre más la realizas, se vuelve más cotidiana esta convivencia contigo mismo y poco a poco te vas dando cuenta de la maravilla que es dedicarte ese tiempo a ti".Para seguir compartiendo estos conocimientos, Quintero lanzará la plataforma Mahat Yoga Online, en la que van a incluir no sólo clases de todos los niveles, sino también platicas con expertos en distintas áreas. Todo enfocado al bienestar integral de la persona."Cuando yo trabajo en mí misma y me doy cuenta que todo está conectado y que todos los seres humanos son idénticos a mí, que yo no soy ni superior, ni inferior que nadie, en ese momento te puedo voltear a ver y hablar contigo desde el corazón", dijo Alejandra.La empresaria, mamá, maestra de yoga y meditación comparte tips para comenzar el día con el pie derecha y estar lleno de energía.* Al despertar y antes de prender el celular y conectar con el resto del mundo, toma unos minutos para preguntarte cómo estás y darle una intención al día que está iniciando.* A lo largo del día, cada vez que te sientas fuera de tu centro o que estás perdiendo la paciencia, lo mejor es hacerse consciente de que algo se está manifestando, que requiere de atención y que debes pensar antes de reaccionar.* Antes de dormir es aconsejable tomar cinco minutos para agradecer todo lo bueno que sucedió, pues de esa forma cambia la percepción de lo negativo hacía lo positivo.* Mantenerte hidratado, no saltarte comida y hacer decisiones conscientes de qué comer es siempre un buen complemento a estos hábitos.