Alerta brote de Covid en albergue para migrantes en Sonora

01 min 30 seg

César Martínez

Hora de publicación: 15:04 hrs.

Las expulsiones masivas de migrantes centroamericanos que realiza Estados Unidos hacia México han generado brotes de contagios de Covid-19, uno de ellos en un albergue en Nogales, Sonora, documentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).El organismo afirmó que inició una investigación a partir de lo ocurrido en el albergue San Juan Bosco de Nogales, sobre el actuar del Instituto Nacional de Migración (INM), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Salud federal, entre otras autoridades federales, estatales y municipales.La CNDH acusó que las expulsiones exprés que hace la Administración del Presidente Joe Biden bajo el Título 42, activado con pretexto de la pandemia de Covid-19, se realizan sin ningún control migratorio ni sanitario."El problema de contagio de Covid-19 se está presentando no solo con los extranjeros, sino también entre sus colaboradores (del albergue), ya que en los últimos 15 días se han contabilizado 20 casos positivos", sostuvo la CNDH.Tan sólo el 29 de julio, el albergue San Juan Bosco alojó a 380 migrantes expulsados de Estados Unidos, provenientes principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador, los cuales no fueron atendidos por el INM."El flujo migratorio que arriba por medio de las deportaciones masivas requiere de atención y ayuda humanitaria para cubrir sus necesidades básicas, alimentarias, de salud, sanitarias y de seguridad", alertó la CNDH."Para tal efecto, las medidas cautelares ya han sido notificadas a sus destinatarios, se solicitará información a las autoridades involucradas en los hechos y, en su momento, se emitirá el pronunciamiento que conforme a derecho corresponda".La CNDH no hizo referencia a las expulsiones que realiza el Gobierno de Estados Unidos vía aérea hasta los estados de Chiapas y Tabasco.