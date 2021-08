Alertan bloqueos a Infancia Trans

La iniciativa de infancias trans podría discutirse en la próxima legislatura, pero el riesgo que existe es que el derecho de niños, niñas y adolescentes al reconocimiento de su identidad podría enfrentarse a más obstáculos.El número de curules ganados por partidos que se oponen abiertamente al tema, como el PAN, o que no han emitido un pronunciamiento sobre el tema en la actual Legislatura, como el PRI y el PRD, incrementó a 25, bajo la Alianza Va por CDMX, advirtió Tania Morales, fundadora de la Asociación por las Infancias Trans.Esta iniciativa requiere de mayoría simple, es decir, la mitad de los legisladores para ser aprobada y el grupo parlamentario de Morena que ha intentado llevar el tema a discusión, así como el PT, apenas contarán con dicha mayoría para aprobar el dictamen.La última sesión extraordinaria de la I Legislatura del Congreso se realizará el 30 de agosto y uno de los grandes pendientes es la Ley de Infancias Trans, aprobada en comisiones en octubre de 2019, pero que hasta la fecha no se ha subido al pleno para su votación.De cara al cierre de las actividades de esta Legislatura, Tania Morales advirtió la posibilidad de que el dictamen no sea discutido por falta de voluntad política y que en la próxima Legislatura también sea congelada.De acuerdo con la activista, en los periodos extraordinarios, que es el último que tendrán los actuales legisladores, es necesario que la mayoría de los partidos que integran la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jucopo) aprueben la inclusión del tema en el orden del día.Sin embargo, el diputado morenista Eduardo Santillán les informó que PAN, PES y PRD se negaron a discutir el tema hace seis meses que se intentó por primera vez incluir la iniciativa.En el caso particular del PRD, partido al que pertenece Víctor Hugo Lobo, presidente de la Jucopo, Tania Morales recuerda que el 6 de agosto entregaron más de 50 mil firmas al legislador."Nunca nos contestó el correo electrónico de la solicitud formal que hicimos (...) después salió una persona de diversidad del PRD a nivel nacional y dijo que el PRD estaba a favor del tema. Que por supuesto sus diputados iban a votar a favor del tema, sin embargo, no tenemos esta reunión", indicó la activista.Por otro lado, Ana Patricia Baéz Guerrero, presidenta de la Mesa Directiva y legisladora del PAN, comentó que aún no están definidos los temas que se discutirán en la última Sesión Extraordinaria."Tengo entendido que del grupo mayoritario si se está pidiendo que se suba esta iniciativa, pero esto depende más bien de lo que se debatan y se cheque en la Jucopo", dijo la diputada.