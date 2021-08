Alertan por chatarra en sector transporte

02 min 00 seg

Silvia Olvera

Hora de publicación: 05:00 hrs.

La falta de un programa federal de chatarrización, incentivos estatales y la competencia de importación legal de unidades viajas, pegarán a la edad promedio de antigüedad de la flota de autobuses y camiones de carga del País, que hoy es de casi 19 años.Así lo alertó Miguel Elizalde, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), quien explicó que no hay forma de mejorar el medio ambiente ni la seguridad si no se trabaja en varios frentes, como los incentivos, el financiamiento y la capacitación o profesionalización de los operadores.La ANPACT cuenta con proyecciones que revelan que si hubiera incentivos podrían vender el doble o más de lo que actualmente logran colocar en el mercado.Desde el 2016 se dejó de implementar un programa de chatarrización a nivel federal que otorgaba incentivos fiscales para que empresarios transportistas pudieran sustituir sus unidades viejas por otras de menor antigüedad.Sin embargo, actualmente sólo algunos Gobiernos estatales, como la Ciudad de México y Jalisco, cuentan con programas para renovar cierto tipo de autobuses.Esto no alcanza, por ejemplo, Elizalde explicó que la edad máxima permitida para circular es de 15 años en autobuses, pero el promedio real en el País es de 16 años."Quiere decir que más del 50 por ciento de la flota está irregular, no cumple con el reglamento del Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares".Parte de lo que ha contribuido al problema, dijo, es la importación legal de unidades de Estados Unidos, que tienen más de 16 años de edad.En el caso de los camiones de carga, la edad promedio es mayor de 19 años.Por ello resaltó la importancia del avance del anteproyecto de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en el Congreso, que permitirá, entre otras cosas, crear un fondo para incentivos y/o financiamiento destinados al autotransporte federal, tanto autobuses como camiones de carga."No percibimos una mejor movilidad y seguridad vial con vehículos viejos y obsoletos", agregó Elizalde."Somos parte de la solución para el futuro de la industria automotriz, de la reducción de emisiones y del tema de la seguridad vial. Entre mejor esté el transporte, mejor calidad de vida de los usuarios".