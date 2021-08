Alista Camarena regreso a Bellas Artes

03 min 30 seg

Érika P. Bucio

Hora de publicación: 15:59 hrs.

El tenor Javier Camarena anunció su añorado regreso a México, alejado de los escenarios locales desde marzo de 2020, debido a la pandemia.Volverá al Palacio de Bellas Artes el 30 de septiembre como parte de su gira Tiempo de cantar con un programa de voz y piano, con el pianista Ángel Rodríguez, con quien celebra una década de colaborar.Desde Zürich por videoconferencia, Camarena anunció la gira que lo llevará además por León, Torreón, Mérida y Cuernavaca del 4 al 30 de septiembre."Es súper necesario volver a cantar en vivo después de esta suspensión de actividades presenciales impuesto por la pandemia", dijo el cantante veracruzano.Camarena aseguró estar al tanto del momento complicado por el que atraviesa el País por la pandemia. Las últimas cifras se situaban en 3 millones 101 mil 266 casos confirmados, con 9 mil 295 nuevos casos, de acuerdo con el reporte Covid del 15 de agosto."Sé de la situación complicada por la que atraviesa nuestro país en estos momentos respecto a la pandemia, pero sé que no es imposible que tengamos eventos culturales, y en este caso estos conciertos de manera presencial, sé que no es imposible mientras colaboremos todos y aportemos nuestra parte de responsabilidad", dijo el tenor.Confió en poder reagendar las fechas contempladas para Puebla y Monterrey.En su presentación en Bellas Artes, Camarena incluirá canciones de los compositores mexicanos Melesio Morales y Blas Galindo."Es un programa especial porque en Bellas Artes ya he hecho lo que ofreceré en los otros estados, es decir, un concierto que comprende arias de ópera, zarzuela y canción variada, (pero) nunca he tenido oportunidad de cantar en Bellas Artes un recital con música para recital y creo que es el escenario ideal para un concierto de esta naturaleza", aseguró.Al anunciar su regreso a México, Camarena se refirió a sus futuros compromisos que incluyen el debut en Italia del rol de Nemorino en "El elixir de amor" dentro del Festival Donizetti de Bérgamo."Con el festival Donizetti acabamos de grabar un disco dedicado a Donizetti, es una colección de arias no tan conocidas", adelantó el tenor sobre la grabación con el sello Pentatone bajo la dirección de Riccardo Frizza.Además de rendir homenaje al tenor italiano Enrico Caruso en el centenario de su muerte con la Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia bajo la dirección de Riccardo Frizza en diciembre.Para luego cantar "Rigoletto" de Verdi en la Royal Opera House Londres, en febrero y marzo de 2022.Así como el retorno en abril y mayo de 2002 a la Metropolitan Opera House de Nueva York con "Lucia di Lammermoor" de Donizetti.Y cantará en mayo "El pirata" de Bellini en el debut en la Ópera de Zürich del director de orquesta Iván López Reynoso.En el Gran Teatro del Liceu de Barcelona debutará en junio el rol de Tamino de "La flauta mágica" con la dirección concertadora de Gustavo Dudamel.Compartió que durante el confinamiento retomó su afición por la pintura y la panadería, pero sobre todo este tiempo lo ha llevado a revalorar a su familia como su prioridad al elegir sus futuros compromisos."Tendrá que valer mucho la pena como para que sacrifique esta parte", atajó.Lo que pondera es su desarrollo artístico, proyectos que le interesen por repertorio, producción y colegas en el escenario."Nunca he tenido injerencia en la selección del reparto, pero sí me interesaría saber, me interesaría mucho más saber con quién me toca participar en tal o cual producción porque, obviamente formar parte de un elenco interesante pues obviamente realza el valor de una producción".Camarena reiteró que la música y el canto son necesarios hoy más que nunca.