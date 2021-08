Alista Ciudad de Nueva York reapertura de escuelas

Pese al avance de la variante Delta, no se han anunciado cambios en la reapertura de escuelas en la Ciudad de Nueva York para septiembre.

Hora de publicación: 16:46 hrs.

Pese al avance de la variante Delta de coronavirus en Estados Unidos, la Ciudad de Nueva York se alista a reiniciar sus clases en septiembre, señala The New York Times.De acuerdo con el medio, el Alcalde Bill de Blasio no ha informado sobre algún cambio en su plan inicial de reapertura de escuelas.Apenas el 7 de agosto la ciudad reportó su mayor número de casos desde abril pasado, con 2 mil 96, y es considerada de alto riesgo de Covid.De momento, sólo los menores inmunodeprimidos tendrán la opción de estudiar de forma remota cuando reabran las mil 800 escuelas públicas de la ciudad, en continuación con un programa que existía desde antes de la pandemia.Todos los estudiantes y profesores deberán usar mascarilla, y a los profesores se les requerirá presentar prueba de vacunación o realizarse pruebas periódicas de coronavirus.Es posible que se solicite un mandato de vacunación para los maestros antes del primer día de clases, según el Times.Al menos 60 por ciento del profesorado ya ha sido vacunado, aunque la cifra podría ser de hasta 70 u 80 por ciento, tomando en cuenta a los maestros que se vacunaron fuera de Nueva York.La mitad de los mayores de 12 años también han sido vacunados ya en la ciudad, aunque no se prevé que se requiera una prueba de vacunación para ellos.Tampoco está claro qué medidas de control de casos se realizarán.El año pasado, cuando las escuelas estaban abiertas, la ciudad realizaba pruebas aleatorias al 20 por ciento de los estudiantes y cerraba las escuelas con una alta prevalencia de casos.Según el medio, los padres de familia y el sindicato de maestros apoyan en general los planes para reabrir las escuelas.