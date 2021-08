Alistan un suspenso prehispánico en 'Toda la Sangre'

Hugo Lazcano

"Cuando me dieron la psicología de mi personaje, decidí no leer la novela de Bernardo, aunque ya la compré, porque creo que mi participación le da a la serie un poco de frescura puede ser". Ana Brenda Contreras, actriz

Las aventuras paranormales y fantásticas del reportero de nota roja Eugenio Casasola en el mundo literario concebido por el escritor Bernardo Esquinca se empiezan a traducir en una serie streaming que promete suspenso al mero estilo prehispánico., basada en la segunda novela de una tetralogía publicada con éxito de ventas ("La Octava Plaga", "Toda la Sangre", "Carne de Ataúd" e "Inframundo") es el punto de arranque de un proyecto que, de acuerdo con su showrunner (Zasha Robles), sus directores (Luis Prieto y Hari Sama) y sus protagonistas ( Aarón Díaz Ana Brenda Contreras ), pinta para ser triunfador.Como en la novela, Casasola (Díaz) empezará a investigar una serie de asesinatos con trazos de sacrificios en el corazón de lo que fue México Tenochtitlan y hará equipo con la antropóloga Elisa Matos (Yoshira Escárraga) y la detective Edith Mondragón (Contreras, en un papel que en la novela es masculino).En claquetazo virtual, Ana Brenda, con una amplia trayectoria en telenovelas, agradeció que el autor diera visto bueno a su papel, porque ella venía buscando desde hace tiempo un rol que le brindara la oportunidad de medirse en otra liga."Me siento muy halagada porque después de muchos meses en los que estamos viviendo tiempos difíciles e inciertos, decía: 'Yo quiero algo diferente. Quiero que venga un proyecto y me diga: tiene esto que te va a sacar de tu zona de confort, este es el elemento extraordinario'", expresó la actriz.Para Díaz es un gran reto representar a cuadro a Casasola en concordancia con lo escrito por Esquinca en las novelas."Tener el apoyo de él (Esquinca) ha sido maravilloso, hemos tenido unas buenas pláticas. De hecho, el personaje que escribió es él, él es Casasola, es la forma en la que él se ve y su forma de expresarse, entonces es un compromiso grande."Pero no lo tomo con peso, sino con la fuerza que él me da diciéndome: 'Por algo te escogieron a ti, y te doy todo mi apoyo. Es más, yo estoy feliz de que estés interpretando a Casasola'", compartió Díaz.Y si bien los realizadores aseguran que, aunque se trabaja en dar un espectacular tono visual y narrativo a 10 episodios (los primeros cinco dirigidos por Prieto, y los cinco restantes por Sama) con locaciones coloridas y muy representativas de la cultura nacional, la misión es entregar una trama llena de suspenso, acción y aventuras.Zasha Robles reconoció que se planeaba tener lista para estrenarse por STARZPLAYhoy que se conmemoran los 500 años de la caída de México Tenochtitlan, pero la pandemia lo impidió.Reiteró que el actractivo de la serie será que, aunque toman mucho del mundo concebido por su autor, las historias que se entrecruzan gozarán de otros elementos de interés.Las grabaciones continúan y aunque no hay una fecha de estreno probable, se desea poder lanzarla antes de que termine el año.Claro que, si hay éxito de audiencia, se buscará adaptar la saga, de la cual, según Aarón Díaz, Bernardo Esquinca ya escribe la quinta novela.