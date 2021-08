Alivian carga en red los paneles en techo

02 min 30 seg

Diana Gante

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Para que las redes eléctricas, que cada vez presentan más problemas de congestión y debilidad, puedan aligerarse, la generación distribuida o paneles en techos, permite que los usuarios generen su propia energía y alivien la carga en el sistema eléctrico.Aidana Velázquez, IR Manager de Enlight, explicó que es necesario seguir impulsando la generación distribuida porque no solo genera beneficios para los usuarios, también para el País."Al generar en sitio se libera la congestión al nivel de red y entonces ya no se necesita tener que hacer llegar toda esa energía (a través de las redes) para suministrar a un usuario, y ese 'espacio' se puede utilizar para suministrar a más usuarios, para tener más apertura o ir descongestionando las redes eléctricas, lo que ayuda a que la carga operativa de CFE sea liberada", explicó.Recordó que la generación distribuida establece un límite de no más de 500 kilowatts de capacidad y que no requiere de un permiso de generación por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), únicamente solicitar la interconexión a la red con CFE, por lo que no tiene mayor complejidad el esquema, aunque reconoció que, en ciertas zonas y ocasiones, la tramitología no suele ser tan ágil como debería."El mismo manual para la interconexión establece un periodo de atención de 13 días hábiles si no requiere estudio (para la instalación) y 18 días hábiles si se requiere estudio, pero sabemos y no es ningún secreto, que no se cumplen los tiempos, están muy distantes de cumplir el manual; pero más allá de eso no hay alguna restricción o razones para que CFE no haga la interconexión", señaló Velázquez.La única excepción es en Baja California Sur, donde se ha puesto un límite a las interconexiones bajo el fundamento de que la red está saturada y se están realizando los estudios para conocer la capacidad real de instalaciones que puede soportar el sistema.El Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen) 2021-2035 contempla un importante crecimiento de la generación distribuida en los próximos años, e incluso plantea dos escenarios. En el escenario de planeación para 2035, se espera alcanzar los 9 mil 179 megawatts de capacidad instalada, y en el alterno se esperan 13 mil 869 megawatts.Dicha tecnología también permitirá que México se encamine a cumplir sus compromisos de energía limpia."La generación distribuida será el gran puntero para ir hacia las metas sobre energías limpias, la generación distribuida ayudará a hacer más factible el uso de nuestra infraestructura eléctrica y por otro lado se traduce en beneficios tangibles para cada uno de los usuarios", concluyó Velázquez.