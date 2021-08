All Star Game MLS vs. LMX

Una vez finalizado el All Star Game del 2014, entre las estrellas de la MLS y el Bayern Múnich, en la ciudad de Portland, Pep Guardiola, técnico del equipo alemán, se dirigió rápidamente hacia el árbitro Jair Marrufo, para protestar enérgicamente sobre la rudeza en el encuentro y la complacencia del juez: "Tratamos de respetar las reglas de juego y valoro mucho el esfuerzo de mis jugadores. No es mi trabajo preocuparme por las entradas violentas, eso le corresponde a otra persona que no sé si lo hizo". Bayern Múnich perdió aquel partido, nada amistoso, 2-1.



Una tradición sumamente arraigada en los deportes profesionales y la sociedad norteamericana es el All Star Game a mitad de temporada. Desde su creación, la MLS lo ha realizado con eventuales cambios al paso de los años: entre conferencias, extranjeros contra nacionales, ante equipos europeos durante 15 años hasta que, por fin, en este 2021, ha sido posible realizar el encuentro contra la Liga MX, que estaba planeado para llevarse a cabo en el 2020.



Atrás quedó la dramática Final del "Final 4" de Nations League, atrás quedó también la emotiva Final de Copa Oro, ambas ganadas por Estados Unidos a México. Año con año los equipos de ambos países se ven las caras en las instancias finales de la Liga de Campeones de CONCACAF. Actualmente se juega la segunda edición de la Leagues Cup (cuatro equipos de MLS vs. cuatro equipos de Liga MX) y existe la Campeones Cup (entre campeones de cada Liga). Demasiados ingredientes para ignorar una rivalidad.



En esta edición participan futbolistas de 18 nacionalidades distintas. Por lo escuchado y visto en el Día de Medios, cada uno tiene cuentas pendientes por pagar o cobrar: Nani, campeón europeo con Portugal en 2016, aun siente rabia por la derrota en casa contra Santos en Leagues Cup, recientemente. Nahuel Guzmán desprende frustración por no participar con Tigres, dentro del mismo torneo, en la contundente derrota en Seattle 3-0. Pero existen casos aun más particulares, como el de Rodolfo Pizarro, convocado de última hora. El mediocampista del Inter Miami perdió la final de Copa Oro y hoy defiende los intereses de sus verdugos, ante muchos de sus compañeros y amigos de Selección.



Aunado a lo anterior, en la MLS juegan futbolistas traídos de la Liga mexicana, donde tuvieron alto rendimiento. Tales son los casos de Gustavo "La Pantera" Bou (Revolution) o Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders). Los dos conocen muy bien estas ligas y la importancia de defenderlas, desde la trinchera que les corresponda.



Desafortunadamente, por lesión, han quedado fuera "Chicharito", Carlos Vela, el canadiense Buchanan, Jesús Corona, Guido Pizarro, Jesús Gallardo y André-pierre Gignac entre otros. Pero, como vemos, existen atractivos suficientes para asegurar que no veremos una simple "cascarita" en el estadio del LAFC.



Los partidos amistosos se terminan cuando existen rivalidades y orgullos que defender, cuando el honor y el profesionalismo evitan relajarse y exigen la aprobación de quienes van al estadio o siguen la transmisión. El mejor ejemplo nos lo dio Pep Guardiola en este mismo evento, en 2014.





