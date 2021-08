Alumno de 14 años gana Premio de la Juventud 2021

03 min 00 seg

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 15:05 hrs.

Con tan sólo 14 años, Fernando Daniel de Lucio Villalobos, alumno de la licenciatura ejecutiva online en Comunicación y Medios Digital de la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Chapultepec, ganó el Premio de la Juventud 2021 por Mérito por la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, categoría A (12 a 17 años).Dicho galardón es otorgado anualmente por el Instituto de la Juventud (Injuve) del Gobierno de la Ciudad de México a las personas que contribuyan al bienestar de la sociedad desde sus ámbitos de especialidad. En esta edición se premiaron a once personas, informó la casa de estudios a través de un comunicado.En opinión del galardonado, México vive una crisis de derechos humanos desde que arrancó en 2006 la guerra contra las drogas, situación que originó un incremento de la violencia generalizada y que al paso del tiempo se ha normalizado.Además, considera que las juventudes del País son afectados por diversos problemas, tales como la violencia intrafamiliar, la vulneración de su derecho a expresarse, el adultocentrismo, la desaparición, la explotación con fines sexuales y el homicidio.Ante este panorama, enfatizó la relevancia de atender el problema con acciones reales y coordinadas que permitan proteger a los infantes de México."Esta crisis no solo debe ser un tema pendiente del gobierno, sino de la sociedad en general, ya que, como ciudadanos, tenemos que exigir el respeto de nuestros derechos humanos, concientizar a la población, generar empatía -no porque no te pase a ti quiere decir que no importe-, no revictimizar y estar informados sobre medidas de prevención, por ejemplo, en la desaparición de personas", aseveró.Además, refirió que los niños deben estar informados para asimilar que son sujetos de derecho con voz, opinión y la posibilidad de exigir sus derechos humanos."Creo que recibir este premio es una prueba, un recordatorio de que las niñas, niños y adolescentes también somos protagonistas del presente y del futuro, que podemos empezar hoy a hacer cosas maravillosas con la energía que tenemos y demuestra que la juventud y la infancia sí puede construir un mundo mejor si nos organizamos y si nos preparamos", agregó.El futuro comunicólogo inició sus investigaciones sobre la problemática en la desaparición de menores de edad en México a los nueve años.Su trayectoria como activista social le ha permitido ingresar al Programa Pauta del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y participar en diversas organizaciones, como la iniciativa de Nuestra Voz Cuenta, Tejiendo Redes Infancia y la Red por los Derechos de la Infancia en México.En lo referente a su proyecto de vida, el joven aspira a ser comunicador en la defensa de los derechos humanos.