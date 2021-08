Amenaza tercera ola la recuperación de tiendas

01 min 30 seg

Arely Sánchez

Hora de publicación: 18:10 hrs.

El incremento en los contagios de Covid-19, que ha puesto nuevamente al tope a los hospitales, podría frenar la recuperación de las ventas de las tiendas, especialmente en aquellas especializadas y departamentales.Juan Pablo Flores, gerente de Estudios Económicos de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), dijo que es previsible que ante la tercera ola nuevamente se impongan restricciones a la movilidad, lo que directamente impactará la operación de las tiendas no esenciales."Para el resto del año dependemos mucho del avance de la vacunación, porque si el repunte que empezamos a tener sigue acelerándose, implicará tener restricciones y muchas veces estas son de movilidad y esto podría impactar las ventas y apostará por los tipos de bienes que considera primarios", dijo durante su participación en el programa "El Mundo del Retail" de la ANTAD.Hasta ahora, señaló, la ANTAD prevé un buen segundo semestre, aunque cabe la posibilidad de que el escenario cambie drásticamente.En junio pasado, las ventas de la ANTAD a unidades iguales, que son las reportadas por las tiendas con más de un año de operación, subieron 21.1 por ciento, en comparación con el mismo mes del 2020, cuando gran parte de las tiendas departamentales y especializadas se mantenían cerradas."Aunque las ventas se empezaron a recuperar, la gente no regresó sino que empezó a comprar bienes que consideraba necesarios, de acuerdo a lo que estaban viviendo; aunque se reaperturaron las tiendas no regresó el ritmo de compra que se tenía antes", agregó Flores.Destacó que los consumidores se inclinaron por comprar principalmente alimentos, medicamentos y artículos para el cuidado de la salud, lo que ha impactado en la venta de artículos que no son indispensables.