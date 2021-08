Anda Pumas por los suelos

01 min 30 seg

Alejandra Benítez

Él técnico

Contagian la crisis

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Pumas se olvidó de ganar, el equipo perdió la brújula, no encuentra el arco y su defensa hace agua, y apenas se han jugado 3 jornadas del Torneo Grita México A21.Los focos rojos se han encendido de manera temprana porque el equipo se ve endeble en todas las líneas y sin muchas esperanzas de mejora.Esta crisis también alcanzó a su escuadra femenil que tampoco conoce el triunfo, suma 2 empates y apenas tiene 2 goles anotados.El torneo pasado se agotó la magia, el equipo de Andrés Lillini tuvo un pésimo desempeño, quedó fuera del Repechaje y finalizó en el lugar 15 con 18 unidades, apenas 4 victorias.Para la nueva competencia hubo varias bajas de jugadores que ya no aportaban como Luis Fernando Quintana, Bryan Mendoza y Juan Manuel Iturbe. Dejaron ir a Facundo Waller por falta de presupuesto, Juan Pablo Vigón fue vendido a Tigres para ayudar a las finanzas del club y Johan Vázquez está cerca de salir al Genoa italiano.La plantilla se pobló de fichajes que ya fueron cuestionados por su escaso cartel desde la pretemporada y con 3 partidos pintan más como fiascos que como soluciones.Para colmo, el zaguero Nicolás Freiré se lesionó, Alfredo Talavera se contagió de Covid-19 y Juan Ignacio Dinenno pasa por un bache goleador que ya es grave.Andrés Lillini entró de emergente en el Guardianes 2020 ante la salida intempestiva de "Míchel". Dejó la dirección de fuerzas básicas y tuvo una temporada de ensueño llegando a la Final, lo que que le valió que el equipo lo firmara por 2 años más.Después de esa campaña perdió la brújula, el equipo dejó de funcionar, se le achacó la baja de juego de su ofensiva a la salida de Carlos González, pero en este arranque las cosas siguen igual.Guardianes 2020:23 juegos10 ganados10 empatados3 perdidos35 goles anotados24 goles recibidos57% efectividad (puntos)43% efectividad (juegos ganados)Guardianes 2021 / GMA21:20 juegos4 ganados7 empatados9 perdidos11 goles anotados17 goles recibidos31% efectividad (puntos)20% efectividad (juegos ganados)Para esta campaña llegaron los brasileños Higor Meritao y Rogeiro de Oliveira, el ecuatoriano Washington Corozo y el argentino Cristian Battocchio.Desde que se conocieron los nombres hubo fuertes críticas, pues no eran jugadores de renombre.Corozo jugó 45 minutos y se lesionó.Battocchio acaba de incorporarse, ya tiene 2 partidos como titular, pero no ha marcado diferencia.Efrain Velarde regresó a Pumas en la recta final de su carrera y lo han improvisado como central.Pumas tuvo bajas como la de Luis Fernando Quintana y Juan Manuel Iturbe, quienes ya no aportaban y sus números así lo reflejaban, pues ya habían salido del cuadro titular.Con Facundo Waller, quien generó fuertes críticas por sus continuas fallas, tampoco hubo arreglo económico. La baja más sensible fue la del capitán, Juan Pablo Vigón quien se fue vendido a Tigres para apoyar la capitalización del club.Regresó Marco García, quien brilló en la época de "Míchel". Después de un paso aceptable con Pumas Tabasco, su paso ha sido discreto en la era Lillini.Amaury García quien había tenido destellos en el torneo que llegaron a la Final, también está refundido en la banca.Carlos Gutiérrez sufrió una fractura de peroné y quedó fuera por 12 semanas.Tras la baja de Freire y la ausencia de Johan Vásquez se mandó a traer a José Galindo para improvisarlo en la central.Las decisiones del rector Enrique Graue en torno a Pumas son altamente cuestionables. Primero nombró Rodrigo Ares como presidente, y debió darle salida tras acusaciones sobre malos manejos del dinero en el club; le cedió el control a Leopoldo Silva, quien tenía experiencia en el manejo administrativo de la UNAM, pero sin conocimientos de la gestión en un club de futbol. Jesús Ramírez, tendrá que dar cuentas sobre los refuerzos que han traído. Miguel Robles, el nuevo vicepresidente del equipo, está inmiscuido en todas las decisiones del equipo, metido en exceso, de acuerdo a varias fuentes cercanas al club.Pumas es el único equipo capitalino que está jugando a puerta cerrada. El Estadio Olímpico Universitario se regirá por las decisiones de la UNAM sobre el manejo de la pandemia. Se indicó que se volverá a clases presenciales cuando haya 3 semáforos en verde, por lo cual se ve complicado que la afición vuelva a las gradas en el corto plazo. La falta de gente le ha pegado económicamente al equipo.El equipo femenil de Pumas también está en crisis.Bajo el mando de Karina Báez el equipo no camina y las dudas sobre el accionar de la plantilla, que es la misma que el torneo pasado logró un arranque de ensueño sumando 7 partidos sin derrota se acrecientan cada semana.Báez prometió un equipo vertical y espectacular, pero todo quedó en promesas, pues al igual que su contraparte varonil no se le ve ni pies ni cabeza, sufre para hilvanar jugadas y adelante falta una goleadora.La estratega ha cambiado en varias ocasiones su planteamiento estratégico y en medio de estos ajustes acaba por hacerse bolas, sus movimientos reflejan inseguridad y termina por transmitirle este sentimiento a sus jugadoras.Báez caminó varios años a la sombra de Eva Espejo y Roberto Medina y hoy parece una novata que sufre para encontrar su once inicial.El cambio en la dirección técnica era obligado, Ileana Dávila había cumplido su ciclo, luego de quedarse en los Cuartos de Final en las 4 ocasiones que clasificaron a la Liguilla.Falta poco para que en el cuadro femenil de Pumas también haya diferencias en el vestidor, el campeonato avanza y el conjunto está en los últimos lugares, lejos de cumplir con el objetivo de clasificar a la Liguilla.