Anhela Sergio Mayer ser Jefe de Gobierno de la CDMX

02 min 00 seg

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 11:14 hrs.

A unos días de terminar su cargo como diputado, el actor mexicano Sergio Mayer reveló que le gustaría seguir en la política como senador de la República o incluso como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México."A corto plazo te puedo decir que quiero ser senador o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y yo sé que esto va a generar una polémica porque es la primera vez que lo digo", aseguró el también empresario en entrevista con Yordi Rosado, a través de su canal de YouTube "Yo quiero dejar huella de algo positivo", agregó.El ex Garibaldi sostuvo que a pesar de las críticas que reciba luego de esta declaración, pretende seguir adelante en su carrera política y recordó cuando fue señalado por ser diputado "Cuando dije que quería ser diputado todo el mundo se burló y todo mundo dijo: 'jajaja cómo no; sí tú; miren al striper'. A mí no me da pena haber sido striper, es parte de mi carrera y parte de mi historia".Asimismo, el actor de 55 años no descartó continuar en el mundo del espectáculo , siempre y cuando esto no afecte sus compromisos con el País."Si a mí me invitan, como aquí a este programa, o me invitan a hacer una conducción, o me invitan a hacer una telenovela o una película, y está dentro de mi tiempo libre, lo voy a hacer."Para mí, hoy en día mi prioridad es mi país, México, mi ciudad, pero si yo tengo el tiempo libre para venir a tu programa, lo voy a hacer sin que afecte mi compromiso".Mayer recalcó que durante sus labores como diputado no realizó actividades como empresario para evitar conflictos de intereses, y también prefirió no nutrir su carrera en la actuación.