Anhela Vegas ir al Mundial de Clubes

Sebastián Vegas sabe que no será fácil doblegar al Cruz Azul, actual campeón de la Liga MX. Foto: Tomada de Twitter

02 min 30 seg

Jesús Carvajal

Hora de publicación: 13:04 hrs.

El chileno Sebastián Vegas señaló que en Rayados tienen el sueño de jugar de nuevo el Mundial de Clubes.Sin embargo, el defensa metió freno a los impulsos y aseguró que deben ir paso a paso y primero deben pensar en su rival de las Semifinales de la Concachampions, que es el Cruz Azul."El equipo se encuentra de buena forma, me parece que llegamos muy motivados a este partido. Tenemos una ilusión muy grande que es poder jugar un Mundial de Clubes, pero creo que tenemos que ir paso a paso", explicó el andino."Mañana tenemos un primer paso, y luego vendrá la vuelta, pero tenemos que ir día a día, paso a paso, y mañana es lo más importante; más adelante no sabemos qué va a pasar y nos enfocamos en el partido de mañana".Este miércoles Rayados recibe a la Máquina Celeste en el partido de Ida del torneo de clubes la Concacaf 2021. La vuelta será en el Estadio Azteca el 16 de septiembre.Vegas sabe del prestigio que Rayados tiene en esta justa, la cual, bajo el actual formato, ha ganado en cuatro de cinco participaciones, siendo la última en el 2019."Más allá del prestigio (que se tiene), es la exigencia de la calidad de buenos jugadores, y la exigencia que tiene la institución por tener el plantel que tenemos, tanto en esta competencia, como en Liga, como en cualquier competencia que se tenga. Las exigencias siempre son al máximo y así nos exigimos nosotros", expresó."Luchar siempre por estar en las Finales, ganar torneos, y lo que se comenta dentro del plantel es siempre lo mismo, es siempre salir a ganar, tener mucha ambición y del poder ganar títulos sea esta competencia o la que sea".El defensa sudamericano recalcó el nivel que tienen los equipos mexicanos en esta justa y prueba de ello es el actual campeón de la Liga MX."Me parece que es un equipo que viene jugando de una (misma) manera hace tiempo, desde que llegó su entrenador han tenido una forma muy intensa de trabajar", explicó Vegas."Son un equipo que tiene transiciones muy rápidas, jugadores de mucha calidad, van a ser visitante, creo que nos pueden proponer eso, pero son un buen equipo, nos pueden sorprender, y es lo que estamos trabajando que no nos vengan a sorprender".