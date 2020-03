'Importante saber defendernos'

Dalila Sarabia

Hora de publicación: 00:00 hrs.

Una sesión de 30 minutos fue suficiente para que Margarita Ávila aprendiera los movimientos básicos contra un agresor.La joven de 22 años participó ayer en una clase de defensa personal ofrecida por el Instituto de la Juventud de la CDMX (Injuve)."Lamentablemente se está viviendo mucho el acoso."Por eso es importante aprender a defendernos, tal vez no tal cual golpearnos con nuestro agresor, pero sí darnos tiempo de escapar y pedir ayuda", comentó la joven.De la mano de Martín Rosas, del área de deportes del Injuve, los participantes de la sesión realizada en la Plaza de Santo Domingo aprendieron a zafarse de las llaves más comunes de sometimiento.Margarita compartió que ella no ha sido agredida físicamente, pero sí ha sido víctima de acoso verbal de forma sistemática, por lo que reiteró que no está de más adquirir estos conocimientos para replicarlos en su grupo de amigas."Como chicas es importante que tomemos este tipo de acciones (...) porque voy en las calles y tengo miedo", agregó.El instructor detalló que se requerirían cuatro sesiones para que la técnica fuera bien adquirida y, aunque saber defenderse de esta manera es importante, lo primordial es que las jóvenes luchen contra el miedo y griten."No está de más gritar que alguien las acosa, que alguien las toca, porque habemos más hombres que las podemos defender."Que se quiten el miedo y que griten, nosotros también estamos para ayudar", indicó el instructor.Como parte de las actividades que el Injuve organizó por del Día Internacional de la Mujer, se instaló el Tianguis de las Juventudes, donde además de este curso exprés se dieron pláticas, se montó una exposición de pintura y se convocaron a distintos emprendedores quienes pudieron ofrecer sus productos.Así, en cada puesto fue posible leer mensajes relacionados con las mujeres."Ser mujer indígena estudiante también es resistencia", "Mientras más ame mis decisiones, menos necesitaré que otros las aprueben", fueron algunos de ellos.