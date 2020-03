Atrapa a asesina y le quitan mérito

Cristina Hernández

Carolina tiene 32 años y desde hace 6 ingresó a las filas de la Policía Bancaria. Antes había estado en las filas de la Policía Municipal en Hidalgo, de donde es originaria.Como uniformada, no había sufrido acoso de compañeros ni discriminación, hasta el año pasado, cuando un policía se adjudicó una detención suya.Se trata de la captura de Esperanza Gutiérrez, quien asesinó a dos israelíes en Plaza Artz Pedregal.En los videos, sólo se observa un agente correr tras la mujer, pero fuera de cámaras, las cosas ocurrieron diferente.Ese 25 de julio, Carolina estaba adscrita a la vigilancia de San Ángel y el Pedregal, en Álvaro Obregón, y recibió la alerta de un compañero lesionado por arma de fuego.Cuando llegó, los presuntos homicidas ya habían escapado y se dedicó a entrevistar a su compañero.Mientras llegaba la ambulancia y resguardaba los casquillos del ataque, oyó otras detonaciones."Veo a un compañero que empieza a correr, a empezar la persecución, y pues voy atrás de él.Al llegar a Periférico, su compañero hizo el intento por atraparla y estiró lo brazos, pero Esperanza escapó.Carolina siguió corriendo y metros adelante, logró alcanzarla y colocarle los candados de mano.En algunos videos, se observa a la agente, pero fue confundida con un hombre por tener el cabello corto.Una vez en el Ministerio Público, Carolina hizo su declaración y ahí empezaron las irregularidades."Me dicen mis compañeros 'cuidado porque ya te ganaron la puesta' y les digo 'pues no, a mí no me ganaron nada'."Porque yo fui la que estoy entregando las dos armas, tres cargadores, el celular y el bolso de la señorita", expresó.Días después, le llamaron para que postulara su detención para el premio de Policía del Mes, pero luego notó que el mérito se lo había atribuido su compañero, ése al que la homicida se le escapó de las manos.