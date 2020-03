'Ya no hay ningún tipo de distinción'

Liliana Espitia

Hora de publicación: 00:00 hrs.

Con fortaleza, valor y orgullo, la agente Julia Peña Ordaz porta el uniforme del Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI), el agrupamiento élite de seguridad en la Ciudad de México.Hace 12 años, ingresó a la Policía de Investigación (PDI) y por sus cualidades fue adscrita del inmediato a la minoría selecta, que debe permanecer en excelente condición física para actuar en su deber."En el grupo, lo principal es el entrenamiento. Tenemos un entrenamiento diferente o más que la PDI", explicó la agente de 44 años."Se considera el grupo élite porque somos como que el último eslabón para cualquier tipo de emergencia".Las abdominales, lagartijas y kilómetros de distancia corridos por Julia todos los días al iniciar su jornada le han permitido cargar con el uniforme y armamento, 30 kilos de peso extras, a la par de sus compañeros.Con el tiempo, las mujeres se han abierto paso en el GERI, pues así lo han demostrado durante los entrenamientos físicos y tácticos."Cuando entré, como que nos relegaban porque decían 'ella es mujer, ella no puede hacerlo', pero ya ven que tú tienes la misma capacidad o que tratas de hacer lo mismo que ellos hacen."Ahorita, los compañeros te reciben igual que a cualquier hombre. Ya no hay ningún tipo de distinción. En la fuerza, tal vez si nos ganen los hombres, pero la capacidad es la misma", aseguró.Actualmente, es una de las cinco mujeres que forman parte del grupo élite conformado en total por 106 elementos, lo que le ha valido el cariño y el respeto del grupo, pues es la única mujer en su célula de intervención.Con la misma igualdad que los uniformados del GERI accionan en el campo de batalla, Julia cree que debería regirse el trato hacia las mujeres en la sociedad, con lo que se combatiría la violencia hacia el género."Todos, hombres y mujeres, somos personas. Todos valemos lo mismo. Las mujeres debemos valorarnos y no sentirnos menos. Tenemos las mismas capacidades. Somos iguales", aseguró.Finalmente, al llegar a su hogar, la agente deja el uniforme para tomar el papel de madre de sus dos hijos: una de 17 años y otro de 14."Llego a casa y soy mamá, me quitó el uniforme y me dedico completamente a lo que es mi casa, mis hijos y mis labores del hogar".