'Es común recibir órdenes de una jefa'

Liliana Espitia

Hora de publicación: 00:00 hrs.

Tuvieron que pasar 10 años para que María del Carmen Núñez Vélez consiguiera su primer ascenso como agente. Hoy es la única Comandante en Jefe de la Policía de Investigación (PDI).En junio de 1987 y luego de estudiar Economía en la UAM, llegó a la entonces Policía Judicial entusiasmada por formar parte de la corporación, en la que poco a poco fue ganando terreno el género femenino."La Policía es un trabajo creado por hombres y fue mucho tiempo dirigido por hombres. Nosotras vinimos a formar parte de ellos, llegamos después, pero vinimos a hacer muy buen trabajo."En cualquier área de la Policía, las mujeres hemos desarrollado muy buen papel", expresó la agente, de 57 años.Con constancia, esfuerzo y en 34 años de servicio, María del Carmen ha hecho carrera dentro de la corporación, donde desde 2007 es Comandante en Jefe por convocatoria."El hecho de ser mujer comandante dentro de la Policía, pues implica el trabajo que también puede hacer un hombre", agregó."¿Que si los hombres me respetan? Sí, me he sabido ganar el respeto de los hombres gracias al trabajo que he desarrollado".A lo largo de su trayectoria, la agente ha sido Jefa del Estado Mayor de la Policía Judicial durante la Administración de Miguel Ángel Mancera; el segundo más importante en jerarquía de la corporación.Además, fue Coordinadora de la Policía Judicial en la Fiscalía Central de Investigación para Delitos Sexuales y se graduó de la Licenciatura en Seguridad Pública."Anteriormente, era impensable que una mujer le diera órdenes a un hombre. Impensable", recordó."Actualmente, hay muchas más mujeres en la Policía de Investigación que ocupamos cargos de dirección o de coordinación y que es común recibir órdenes ya de una jefa".Desde hace un mes, dirige los Centros de Justicia para las Mujeres que brinda atención integral a víctimas de cualquier tipo de violencia, siendo la física ejercida por ex o parejas sentimentales la más frecuente.