Se pronuncian políticos por Día de la Mujer

Hora de publicación: 08:46 hrs.

Personalidades de la política en México y funcionarios se pronunciaron este 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer y en contra de la violencia de género en el País.Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, dijo que desde el Gobierno día con día trabaja para dar fin a la violencia machista."Quiero decirle a las mujeres de México que desde la Secretaría de Gobernación las escucho y las acompaño en sus reclamos de justicia; estamos trabajando día a día para darle fin a las violencias machistas. Todas juntas, con sororidad, lo lograremos", escribió en su cuenta de Twitter.Marcelo Ebrard, Canciller de México, pidió que no sólo hoy, sino el resto de los días del año, se luche para lograr el respeto hacia la mujer."En este día, lo más relevante es asumir que hoy y los otros 364 días del año debemos hacer todo aquello que en nuestras manos y corazones esté para lograr la igualdad sustantiva y el pleno respeto a la mujer en todas las esferas de la vida. Sólo así se transformará la sociedad", expresó Ebrard.Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, mostró su rechazo a la violencia contra las mujeres y los feminicidios."Rechazo de manera enérgica cualquier tipo de violencia contra las mujeres: psicológica, política, física, patrimonial, económica, sexual, laboral y, sobre todo, la feminicida. México requiere del talento y la inteligencia de las niñas y las mujeres para ser un país próspero", expresó.Asimismo, el senador morenista Napoleón Gómez Urrutia afirmó que desde el Senado están trabajando para consolidar el papel de la mujer en la sociedad."En este Día Internacional de la Mujer toda mi solidaridad a su lucha por la equidad de género y la igualdad de condiciones. En el Senado, trabajamos para hacer todo lo necesario para avanzar en la consolidación del papel fundamental de la mujer en la sociedad", comentó.Arturo Zaldívar, Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aseguró que desde el Poder Judicial han impulsado acciones para erradicar la violencia de género."Desde el PJF hemos mantenido la firme determinación de impulsar todas aquellas acciones que permitan la erradicación de la violencia y discriminación por motivos de género en contra de las mujeres, niñas y adolescentes mexicanas. Hoy #8M reiteramos reiteramos este compromiso irrefrenable", reiteró.Por otro lado, Felipe Calderón -ex Presidente de México- pidió a los hombres entender la causa de las mujeres y atender sus demandas."Saludo con respeto a las mujeres en este día tan significativo e importante. Deseo que su lucha fructifique en lo que con toda razón exigen: justicia, igualdad, respeto, empoderamiento. Espero también aprender hoy, y que todos los hombres entendamos y demos paso a sus demandas", comentó en la red social.Margarita Zavala, ex candidata presidencial, se solidarizó también con la lucha de la mujer para lograr acciones que frenen la violencia de género."Mi solidaridad y mi fuerza con las mujeres: hoy, mañana y siempre con las mujeres. #DiaInternacionalDeLaMujer", publicó.