Reconoce Sánchez Cordero pendientes con mujeres

Érika Hernández

Hora de publicación: 10:19 hrs.

Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, afirmó que aún falta mucho por conseguir en la lucha de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos y que la violencia contra ellas sigue presente."Todavía falta mucho por conseguir. La lucha por el reconocimiento de estos y todos sus derechos no ha concluido, las violencias contra nosotras siguen presentes. La reconstrucción de este sistema machista está como una asignatura pendiente."El día en que se logre la incorporación de las mujeres, ese día potenciaremos el crecimiento como nunca en la historia lo habremos imaginado, tendremos un país más igualitario, ya que las mujeres serán autónomas, independientes y libres", expresó Sánchez Cordero en el Día Internacional de la Mujer.En un evento de Andrés Manuel López Obrador en Fresnillo, Zacatecas, la titular de la Segob reconoció que actualmente ha habido avances en temas fundamentales como los derechos de las mujeres en cuanto a la educación, a la salud y a la política.Y externó que las mujeres del País no están solas, pues contarán con el apoyo del Gobierno de López Obrador."Siento un profundo dolor y quiero decirles a cada una en cada uno de los rincones en este País que no estamos solas, que contamos con todo el apoyo de la fuerza del Estado, del Gobierno del Presidente López Obrador."Los funcionarios tenemos claro el problema, no nos desdeñamos, estamos enfrentando este flagelo de la única forma en que debe hacerse, con acciones orientadas a la prevención a la sanción y a la erradicación de estos problemas", agregó.