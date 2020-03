Alzan la voz mujeres en estados

César Martínez

Hora de publicación: 13:06 hrs.

Mujeres en diferentes ciudades del País salieron a las calles para protestar en contra de la violencia que sufren día a día por ser mujeres.En el Paseo de Montejo, en Mérida, Yucatán, miles de mujeres entonaron el himno "Un violador en tu camino", luego guardaron silencio con el puño en alto y marcharon.Las manifestantes mostraron decenas de pancartas con mensajes como "Parto libre y respetado", "Este cuerpo es mío y no se toca, no se viola, no se mata" y "Fíjate que no me voy a callar, no me voy a dejar y no me voy a rendir".En la capital de Oaxaca, campesinas e indígenas, marchan de la Fuente de las Ocho Regiones hacia el Zócalo de la ciudad.Se tienen previstas otras dos movilizaciones para este domingo en la capital oaxaqueña.En Pachuca, Hidalgo, decenas de mujeres marcharon en el centro de la ciudad desde Plaza Independencia hasta Plaza Juárez.Al arribar a Palacio de Mujeres, algunas mujeres quebraron los vidrios del inmueble y realizaron pintas en la fachada con textos como "Violadores", "Asesinos", Estado feminicida", "Ni una menos" y "Vivas nos queremos".En el contingente también se mostraron varias lonas con las fichas de búsqueda de mujeres desaparecidas.Mientras que en Querétaro, estatuas de personajes como Vicente Guerrero y el poeta Francisco Cervantes fueron intervenidas y amanecieron con paliacates morados, símbolo de la lucha feminista.Por la tarde, en esa ciudad está convocado un cacerolazo.La fuente de la Paloma de la Paz, en Cuernavaca, Morelos, fue teñida de rojo, en protesta por los feminicidios y la violencia sexual que padecen las mujeres, y otro grupo de mujeres tomó la caceta de Tepoztlán y dieron pase libre a los automovilistas.En Jojutla, Morelos, una decena de mujeres marchó del puente de Guadalupe a la plaza principal del Municipio bajo gritos de "Nos queremos vivas, libres y combativas" y "Tranquila, hermana, aquí está tu manada".En la plaza municipal, el Ayuntamiento montó el pasado viernes una exposición con infografías y piezas creativas alusivas a los feminicidios, sin embargo, ese mismo fue vandalizada.Los carteles colocados fueron tirados, las zapatillas fueron cambiadas por botas de hombre y otras fueron envueltas en bolsas de plástico.Para esta tarde se tiene prevista una marcha de mujeres en la ciudad de Cuernavaca.En tanto, en Puebla, mujeres realizan un mural en el Zócalo de la ciudad, en honor a las víctimas de feminicidio.En San Luis Potosí, mujeres realizaron una intervención urbana afuera del Congreso y el Palacio de Gobierno en la Plaza de Armas con decenas de carteles y el suelo pintado con mensajes para pedir la interrupción legal del embarazo y rechazar los distintos tipos de violencia.Afuera de Palacio Municipal realizaron una obra de teatro sobre la violencia de género y el patriarcado.En Zacatecas, cientos de mujeres se concentraron en el Centro Histórico para marchar con dirección a Plaza de Armas.En algunas paredes fueron pegadas hojas con los nombres de algunos hombres señalados por agresiones y acoso sexual.Aunque a lo largo de la marcha se lanzaron diversas consignas contra la mujer, también se guardaron un momento de silencio por las asesinadas.Al frente del contingente cargaron tres bultos que simulaban ser cuerpos envueltos enbolsas negras y ensangrentados.Por otro lado, con gritos de "ni una más, ni una asesinada más", trabajadoras del Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, marcharon desde la estatua de Nicolas Bravo rumbo al Zócalo.Las manifestantes han denunciando acoso laboral y en algunos casos acoso sexual por parte de funcionarios municipales.Durante la marcha, acusaron al Alcalde perredista Antonio Gaspar Beltrán de no pagarles adeudos salariales.La protesta culminó con un mitin en el Zócalo de Chilpancingo en el que anunciaron que el lunes se unirán al Paro Nacional de Mujeres.Mujeres indígenas de la comunidad de San Jerónimo Palantla, del Municipio de Chilapa protestan por la discriminación racial que sufren por parte del Gobierno de Héctor Astudillo, quien les niega justicia para esclarecer y castigar a los asesinos de sus familiares.A su vez, con una marcha que inició en el Municipio de Lerdo, Durango, y atravesó Gómez Palacio hasta llegar a Torreón, mujeres conmemoraron hoy el Día Internacional de la Mujer."No estamos todas, faltan las asesinadas", "esta marcha te incomoda más que los feminicidios", "#niunamás", son algunas de las leyendas en las pancartas que portaron las manifestantes.A lo largo del recorrido, varios grupos feministas se fueron sumando a la marcha, que fue convocada a través de redes sociales.El contingente avanzó por el Bulevar Miguel Alemán, que atraviesa la ciudad de Gómez Palacio, hasta llegar a la Plaza Mayor de Torreón.De acuerdo con la convocatoria de la movilización, no se permitió la participación de hombres, sólo mujeres y niños.En el Estado de México y Veracruz también se registran movilizaciones de mujeres, en una ola de color morado que ha tomado las calles de varias ciudades del País.Con información de Jesús Guerrero, Ma. Elena Sánchez, Óscar Luna.