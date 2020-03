Marchan mujeres rumbo a Zócalo por 8M

Iris Velázquez

Hora de publicación: 14:01 hrs.

Mujeres marchan del Monumento a la Revolución rumbo al Zócalo capitalino demandando que se detenga la violencia de género.A un día de simular su desaparición en un paro nacional de mujeres, miles de ellas se hacen visibles en las calles de la Ciudad de México para gritar contra el feminicidio y la violencia de género.Desde antes de las 12:00 horas arribaron organizadoras y activistas al Monumento a la Revolución para hacer carteles y afinar detalles de la movilización.Al frente del contingente de la denominada "Marcha #8M. Zócalo Violeta" van los familiares de víctimas de feminicidio, seguidas por madres con hijas e hijos menores de 12 años.Las manifestantes cargan fotografías con la cara de Fátima, la niña de 7 años que fue asesinada y violada; así como de Ingrid Escamilla, de 25 años que perdió la vida a manos de su pareja.Personas de todas las edades y familias completas se han dado cita a este evento. Entre ellas, Isabel Pérez Moreno de 89 años, quien dice, teme por la seguridad de las mujeres de estas generaciones."La violencia de género es nefasta. Y eso ha surgido no en este momento en México, ha sido un movimiento mundial, pero eso también por falta de valores y por falta de también de una moralidad", dijo."Voy a marchar en defensa de la mujer, vieja, pero no tanto. México es lo que necesita, que el Gobierno vea que existe una unión de todas las mujeres", agregó.Después del contingente de familiares avanzan los contingentes feministas, seguidas por sindicatos y colectivos mixtos."¡Porque vivas, vivas estamos, vivas nos queremos!", "¡Ni una más, ni una más, ni una asesinada más!", "¡Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer, abajo el patriarcado se va a caer se va a caer!", "¡Somos malas, podemos ser peores!", "¡Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres enfrente de la gente!", son algunas de las consignas que gritan en la caminata."¡Por qué no, te dije que no! ¡pendejo, no! Mi cuerpo es mío, yo decido, tengo autonomía, yo soy mía", cantan.También, grupos de mujeres universitarias se congregaron en Paseo de la Reforma, a la altura de Insurgentes, para unirse a la marcha.Jóvenes del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Universidad Panamericana, Universidad Iberoamericana y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) alistaron sus carteles y consignas junto a la escultura Cocodrilo de Leonora Carrington."Las universidades fingen ayudar. Las universidades siguen siendo instituciones, siguen siendo patriarcales, y siguen estando dirigidas por hombres", expuso en entrevista con REFORMA Elizabeth, estudiante de Derecho en el CIDELas víctimas y colectivos marchan al interior de un cordón, tanto físico como en una cadena humana que es vigilada por Serapaz y de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta. Las elementos de la Policía capitalina permanecen en las inmediaciones para vigilar la movilización.Las inconformes también demandan respeto para decidir sobre su cuerpo y que éste sea respetado, así como la legalización al aborto gratuito y seguro a nivel nacional.Algunas mujeres se han cubierto los rostros y realizan pintas y destrozos en anuncios publicitarios sobre Avenida Juárez y Paseo de la Reforma.Integrantes de la asamblea feminista Juntas y Organizadas, integrada por diversos colectivos y quienes organizaron la marcha, planearon diversas medidas de seguridad.En la "Antimonumenta" se prevé que algunas familiares tomen la palabra, pero el mitin se realizará frente a Palacio Nacional, donde al menos 15 mujeres relatarán sus casos y expondrán sus demandas.Ahí se prevé que se realicen dos performance: "Un violador en tu camino" y "No estamos solas". También, indicaron organizadoras, se entonará de forma masiva la "Canción sin miedo", de la cantante mexicana Vivir Quintana, quien se espera esté presente en el templete.Desde las 10:00 horas autoridades capitalinas cerraron tres estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro: Insurgentes, Zócalo e Hidalgo, así como el pasillo de transbordo entre las líneas 2 y 8 de Bellas Artes.Para la marcha, la Secretaría de Seguridad Pública desplegó un operativo de 2 mil 760 elementos del grupo de mujeres policía "Atenea", 55 del cuerpo de Bomberos, 50 del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), y 90 de Protección Civil.Además de que autoridades capitalinas conformaron un grupo de diálogo con el apoyo de funcionarias de distintas dependencias. Éstas se distinguen con chaleco color naranja. Las feministas encargadas de seguridad también traen este distintivo con la diferencia de que portan además pañuelos morados o verdes.Con información de Isabella González.