Protestan en escuela de Veracruz

Dulce Soto / Enviada

Hora de publicación: 17:18 hrs.

Alumnas del Colegio de Bachilleres de Veracruz realizaron una protesta para denunciar casos de acoso sexual en esa escuela.Alrededor de 10 jóvenes, de entre 15 y 18 años, se reunieron en el Malecón de este puerto para caminar al colegio, donde realizaron un performance.Además, exigieron la destitución de los directores Juan Carmona Gascón, del turno matutino, y Verónica Infanzón, del vespertino, porque, sostuvieron, no han atendido sus denuncias."Pedimos que pare el acoso, que no haya represalias y que se destituya a los directores porque, aparte de que no están haciendo nada, también nos culpan a nosotras", dijo una las jóvenes, quien pidió no difundir su nombre ni su rostro.Explicó que en esta escuela han interpuesto alrededor de 25 quejas contra, al menos, cinco profesores y un prefecto por acoso sexual.Indicó que los docentes les dicen piropos y hacen tocamientos a las alumnas. Incluso, uno de ellos les ha solicitado fotos íntimas a cambio de calificaciones altas."Se sienten amenazadas las niñas y cada vez es peor porque los maestros toman represalias, cada vez hay más acoso y, desde la entrada, te sientes acosada por comentarios que hacen algunos prefectos, tanto en la mañana como en la tarde", agregó.Otra de las manifestantes afirmó que, en días previos, las autoridades de la escuela las amenazaron con expulsarlas o denunciarlas por difamación si protestaban este domingo en el colegio, con el argumento de que afectarían la imagen de la institución.Detalló que los prefectos de la escuela entonan consignas feministas en forma burlona cuando pasan junto a las alumnas."Sentimos que no estamos siendo apoyadas", lamentó, "incluso las prefectas nos dicen que el cabello suelto llama la atención".Otra de las alumnas señaló que los profesores de la escuela pidieron a las estudiantes que pararán el 9 de marzo no ser "huevonas"."Muchos maestros, en el matutino sobre todo, empezaron a decir que las niñas que falten el 9, el lunes, que no fuéramos huevonas, que nos pusiéramos a limpiar, a cocinar, a lavar y a hacer cosas que 'una mujer debe de hacer'", indicó.Apenas el pasado 4 de marzo, el titular de la Secretaría de Educación Pública de Veracruz, Zenyasen Escobar García, aseguró que en todo el estado registraban 21 casos de profesores acusados de acoso sexual desde al año pasado y que, a la fecha, 19 de estos maestros habían sido cesados, de acuerdo con medios locales.Sin embargo, las estudiantes aseguraron que, aunque han reportado dichas conductas, al menos en su escuela no han atendido las quejas.Las jóvenes llamaron a los padres de familia a apoyar a sus hijas y a interponer denuncias formales contra el acoso sexual.