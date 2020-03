Olvidadas para altos mandos

Arely Sánchez y Verónica Gascón

Hora de publicación: 00:00 hrs.

En México existe sólo una mujer por cada 5 hombres en puestos directivos; además, en cuatro de las 10 empresas emisoras más grandes del País no cuentan con una mujer en sus consejos de administración.A pesar de los avances en las empresas que han ido incluyendo a mujeres dentro de sus consejos de administración, los números no demuestran una equidad de género y hacen evidente la brecha y desvalorización en estos niveles, advierten directivas y analistas.Destacan que Grupo México, Grupo Aeroportuario del Sureste, Grupo Televisa y Grupo Elektra, no incluyen a ninguna mujer en sus puestos directivos.En tanto, América Móvil solo cuenta con una mujer en su consejo, donde hay otros 15 hombres. Grupo Financiero Banorte tiene una consejera propietaria mujer y 14 hombres, además de dos consejeras suplentes.Cemex también solo cuenta con una mujer en su consejo, integrado por otros 14 hombres. Grupo Aeroportuario del Pacífico tiene dos mujeres en su consejo y otros 9 hombres.Femsa tiene 3 mujeres consejeras propietarias que toman las decisiones de la empresa junto con otros 17 hombres. Otras dos mujeres fungen como consejeras suplentes.Walmart de México, al igual que Femsa, tiene a 3 mujeres dentro de su consejo de administración, compuesto por otros 8 hombres. En la compañía no hay consejeros suplentes."Estamos hablando de las 10 empresas más grandes de México, son empresas que todos usamos y consumimos sus productos. Qué bueno que se premie a empresas que tienen una mujer en su consejo, pero estas cifras no nos muestran equidad de género", dijo Valeria Moy, directora de México, ¿Cómo vamos?María Ariza, directora de la Bolsa Institucional de Valores, agregó que estas empresas que tienen nula o escasa presencia de mujeres dentro de sus órganos de gobierno están dejando escapar rentabilidad para sus inversionistas, ya que existen una gran cantidad de datos que respaldan que aquellas empresas que cuentan con mujeres en sus consejos de administración son más rentables que las que no las incluyen.En México, de los 2 mil 028 consejeros propietarios que existen entre las emisoras en Bolsa, solo 7.2 por ciento son mujeres. En el caso de los consejeros independientes la cifra baja a solo 4.2 por ciento, según Women on Boards México y el Centro de Investigación de la Mujer en la Alta Dirección (CIMAD).Además, pese a que el 45 por ciento de los graduados universitarios mexicanos a nivel licenciatura son mujeres, a la hora de integrarse al mercado laboral van perdiendo posiciones, según Women Matter MX.Revela que en México, solamente el 15 por ciento de las empresas cuentan con mujeres en puestos de alta dirección.En tanto, según el reporte Una ambición, dos realidades, elaborado por la consultora McKinsey & Company México, incrementar el número de mujeres en puestos ejecutivos puede agregar 12 billones de dólares adicionales al Producto Interno Bruto (PIB) total global y 0.8 billones de dólares adicionales. Es decir, 70 por ciento al PIB de México.María Fernanda Garza, presidente de International Chamber of Commerce, agregó que el que sólo exista una mujer por cada 5 hombres en puestos directivo es una clara desventaja en el mercado laboral que se origina debido a que no se les permite a las mujeres acceder a puestos gerenciales y que a partir de ahí puedan capacitarse."Tradicionalmente el rol de las mujeres ha sido desvalorado, no se le considera que contribuya a la parte cultural, social, económica y esto lo que hace es hacer estas diferencias tan grandes y es un tema que se ve reflejado también en la parte de la violencia contra las mujeres que es un problema global pero en México ha alcanzado niveles intolerables", afirmó en entrevista.