Explota coche en sede de Guardia en Celaya

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 20:45 hrs.

Un coche bomba explotó en el estacionamiento de la Feria de Celaya, donde está el cuartel de la Guardia Nacional, reportaron medios locales.De acuerdo con el periódico AM, dos personas resultaron lesionadas, al parecer personal de la Guardia Nacional.Cuerpos de emergencia acudieron a la zona."Personal que trabaja en las instalaciones mencionaron que vieron a una persona que estacionó la camioneta y se retiró en otro vehículo, que ya lo esperaba", indicó el medio.Por su parte, la Comandancia de la Guardia Nacional afirmó que el vehículo siniestrado en Celaya, Guanajuato, fue incendiado. No reportó la explosión del mismo.En una tarjeta informativa, indicó que el "incendio de un vehículo" cerca del C4 del Municipio no dejó personas lesionadas ni "daños de consideración"."De acuerdo con reportes preliminares que deberán ser corroborados por el ministerio público, una persona arribó a un punto cercano del C4 de Celaya y de las instalaciones de la Guardia Nacional a bordo de una camioneta, la cual abandonó por una supuesta falla mecánica", indicó oficialmente."Momentos después, se registró un incendio que únicamente afectó la estructura del vehículo, por lo que se requirió el apoyo del cuerpo de bomberos del Municipio de Celaya para sofocar las llamas".La Guardia Nacional agregó que tampoco se observan daños materiales, aunque se realiza la revisión de los inmuebles aledaños."También se pudo conocer que la unidad contaba con reporte de robo", agregó."La Guardia Nacional colabora en el desarrollo de las investigaciones con autoridades del $Estado de Guanajuato y del Municipio de Celaya para esclarecer los hechos".Con información de Antonio Baranda