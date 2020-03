Juntan sus voces contra el silencio

Francisco Morales V.

Solidaridad, hoy

Hora de publicación: 00:00 hrs.

La noche del 22 de marzo de 2019, hace casi un año, el mundo literario mexicano fue forzado a verse la cara y reconocer un problema añejo de violencia contra las mujeres.Ese día nació la cuenta de Twitter @MeTooEscritoresMexicanos, plataforma creada para denunciar historias de violencia que, en menos de 24 horas, se había posicionado como la tendencia número uno en la red social, con más de 7.4 millones de menciones."La violencia y los abusos siempre han existido en el ámbito de la literatura en México, pero no se hablaba de ello", exponen en entrevista por correo electrónico las administradoras de la cuenta, cuyas identidades se reservan por seguridad.Durante sus primeros 5 días de actividad, del 23 al 27 de marzo, la cuenta publicó 194 señalamientos, con un número de agresores --escritores, editores, funcionarios, entre otros-- que ascendió a 147.El surgimiento del #MeToo mexicano en la cultura, cuentan las administradoras, se dio orgánicamente."A raíz de una presentación de libro en la que participaba un agresor conocido por varias compañeras, comenzó a hacerse visible el tema en Twitter. En ese contexto, una poeta sugirió utilizar el hashtag #MeTooEscritoresMexicanos para señalar las historias de violencia que habían vivido por parte de este gremio."Por esta razón, la noche del 22 de marzo de 2019 se creó una cuenta de Twitter como plataforma para que ellas pudieran denunciar desde la confidencialidad y no se les revictimizara. Es decir, para que el silencio nunca más fuera una opción", recuerdan.La respuesta, explican, fue inmediata, y la cuenta recibió cientos de historias; casos que, como común denominador, habían quedado impunes.En los días de actividad intensa, desarrollaron un protocolo para decidir qué denuncias eran las que se publicaban."Verificación de la cuenta, pues muchas cuentas eran falsas o habían sido creadas el mismo día, así como verificación de que el agresor señalado fuera realmente escritor o vinculado al ámbito literario. Posteriormente, configuramos un protocolo exhaustivo para los señalamientos", detallan.Como parte de sus lineamientos, se ciñeron a casos sólo del ámbito literario."Algunas mujeres más nos escribían sólo para contarnos su situación: tenían miedo, pero necesitaban ser escuchadas/leídas por alguien que no las juzgara. Es decir, las mujeres buscaban confianza y un espacio seguro", explican.Como ha pasado con todas las plataformas surgidas por el #MeToo, las administradoras enfrentaron descalificaciones inmediatas, presión y refutaciones por parte de los agresores."Fueron días complicados en términos del impacto emocional y de los ataques sufridos por parte de usuarios en redes, pero lo mejor fue la pronta solidaridad entre mujeres y la capacidad organizativa que demostramos, ya que nos pudimos vincular con otras cuentas y con otras mujeres de distintos ámbitos de la cultura".Recurrentemente, se les acusó de orquestar linchamientos y de violentar la presunción de inocencia."Nuestro interés nunca ha sido linchar a nadie ni ejercer una actividad punitiva. Nuestro interés principal es que se escuche la voz de quienes han sido silenciadas por el miedo."Nuestro objetivo primordial es que las mujeres seamos agentes de nuestra propia historia y tengamos medios para configurar nuestras narrativas, ya que el relato de las violencias machistas, paradójicamente, nunca ha tenido como eje a las mujeres ni a sus experiencias, pensamientos, aprendizajes o estrategias de supervivencia", responden.A un año de que se realizaran las primeras denuncias, la imagen global de los abusos en el medio literario mexicano es "grave", aseguran."No sólo por la cantidad de actos cometidos, sino por la impunidad existente. Sabemos que eso ocurre en el resto del país, pero en el caso específico de la violencia contra las mujeres muchas veces no hay conciencia de que determinado acto es violento."Muchos de los casos reportados implican un daño emocional y profesional para la mujer que ha sido violentada, no así para el agresor, quien sigue ejerciendo su profesión de manera impune", reflexionan.Además de muestras de apoyo de numerosas escritoras, a partir de #MeTooEscritores surgió la organización Mujeres Juntas Marabunta, cuyo objetivo es articular una comunidad de autoras para exigir un alto a la violencia de género en el medio.Tras una pausa de varios meses, la cuenta de Twitter volvió a activarse con un nuevo protocolo confidencial que envían a las mujeres que lo solicitan a través de la cuenta o el correo yotecreomx@gmail.com."Se compone de 15 preguntas y está alojado en una plataforma que permite generar gráficas y estadísticas. La idea central del protocolo es que las compañeras que lo respondan tengan, además del espacio para contar un hecho violento, un momento para reflexionar y volverse agentes de su propia historia. En el protocolo también se les da la opción de recibir asesoría jurídica o psicológica", explican.En el futuro, buscarán publicar un informe mínimo con datos estadísticos recabados de las denuncias.En días recientes, además, comenzaron con la campaña #AgresorEtiquetado, en la que se publican fotos de libros de escritores señalados con una etiqueta de "Me Too Escritores Mexicanos".Hasta ahora, se han etiquetado volúmenes del poeta Jeremías Marquines, denunciado penalmente por violación, y de Juan José Arreola, señalado por maltrato y violencia sexual en fechas recientes por las escritoras Elena Poniatowska y Tita Valencia."#AgresorEtiquetado sirve para no olvidar, para decir: aquí estamos, resistiendo también en la memoria, porque sigue sin haber justicia. Además, históricamente las mujeres escritoras hemos sido etiquetadas: 'la amante de', 'la esposa de', etcétera. Es un acto simbólico que afecta el elemento material de la escritura: el texto".A un año de #MeTooEscritoresMexicanos, en un momento que juzgan paradigmático, las mujeres en el ámbito literario no dan ningún paso atrás."Hacer visibles las violencias machistas que vivimos abre oportunidades y queremos estar preparadas para transformar la realidad a partir de hablar, de acompañarnos y de reconocernos. Darnos cuenta de que recorremos el camino en conjunto es el primer gran cambio", concluyen.