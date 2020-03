Temen en hospitales al paro del 9M

Natalia Vitela

Hora de publicación: 00:00 hrs.

Una enfermera atiende hasta 10 pacientes por turno. La ausencia de sólo una este lunes 9 de marzo como parte del paro convocado por colectivos feministas impactará en la atención en salud.De acuerdo con Asa Christina Laurell, subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud, el 65 por ciento del personal de los hospitales de la Secretaría de Salud es femenino, por lo que ante el paro se pregunta a las mujeres si acudirán o no, para en función de ello, reprogramar la atención.Explicó que diferirán consultas, cirugías y otras intervenciones no urgentes."Desde luego los servicios de urgencias tienen que estar funcionando", precisó en entrevista.Según la funcionaria, se cruzan dos problemas: por una parte, el derecho de las mujeres, con el cual asegura estar totalmente de acuerdo, y con el tema de la atención a los problemas de salud."Es muy diferente si no venimos a una oficina, no importa, pero en una atención médica sí importa".Afirmó que este lunes se sumará a labores incluso en los propios hospitales que se vean afectados por la falta de personal femenino.Guadalupe Leyva, ex jefa de Estudios Profesionales de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, considera que el paro "va a afectar muchísimo".Refirió que jefas de enfermeras están suspendiendo la actividad no urgente, como consulta externa, y van a dar de alta al mayor número de pacientes que ya puedan irse a su casa."Espero que haya esa parte de las enfermeras de no dejar de ir porque sí va a afectar terrible; estamos hablando de poco más del 50 por ciento de personal y son las que brindan el cuidado a las personas", alertó Leyva.De todo el personal de enfermería son varones sólo entre 10 y 20 por ciento.El personal de enfermería, detalló, proporciona a los pacientes alimentación, eliminación y oxigenación."Las necesidades básicas de la vida las atienden las enfermeras. Entonces sí está peligroso. Hay que poner mucha atención y darle visibilidad al trabajo de la enfermera. Espero que no cueste vidas".Dijo que cuando hay paro de médicos se ponen en riesgo las cirugías."El día que se paran las enfermeras se mueren muchos pacientes. Están ahí, en terapia intensiva; con los neonatos."Los neonatos dependen de las enfermeras. El que estén en terapia intensiva es que estén las enfermeras pegadas con ellos. Les tienen que aspirar secreciones para que respiren bien, viendo lo de su nutrición".Comentó que ante ello, las enfermeras del Instituto Nacional de Perinatología acordaron no parar.Señaló que la Secretaría de Salud emitió un comunicado indicando que el personal femenino que así lo decida puede no asistir, pero por parte de las jefas de enfermería se está haciendo un llamado a pensar en el derecho a los pacientes a recibir atención.