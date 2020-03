Falla atención médica a mujeres en prisión

Dulce Soto

Hora de publicación: 00:00 hrs.

Claudia Carbajal pasó nueve años en el reclusorio de Santa Martha y en ese tiempo nunca tuvo acceso a atención médica efectiva. Cuando fue liberada y buscó atención, le dijeron que por lo avanzado del cáncer cervicouterino que padecía no se podía hacer mucho.Claudia falleció el 4 de agosto de 2019, a los 43 años."Todo el tiempo ella era una de las mujeres que se formaba en el servicio médico cuando había campañas para que se hicieran los estudios de mama, papanicolau, y no le detectaron el cáncer."Nos hacían los estudios, pero nunca nos llegaban los resultados", asegura Betty Maldonado, amiga de Claudia en esa prisión.Acusada injustamente de abuso de confianza, sostiene, Claudia luchó algunos años para apelar su sentencia. En 2016 le otorgaron un beneficio por motivos de salud y la trasladaron al Centro Femenil Tepepan, que cuenta con una torre médica, pero ahí tampoco fue diagnosticada, relata Betty.Claudia obtuvo su libertad en 2017. Fuera de prisión y sin seguridad social, acudió a un hospital público, donde le informaron que tenía cáncer en el cuello de la matriz en etapa avanzada y se había extendido a otras partes del cuerpo."Ella salió a morirse y esto es algo que me dolió muchísimo porque era mi hermana, comíamos juntas, nos abrazábamos cuando estábamos tristes. Qué injusta es la vida, porque tuvo una prisión siendo inocente. Sale, y tuvo otra prisión en la enfermedad", subraya Betty.Las autoridades deberían de ver que las carencias no solamente son de servicios médicos, de abogados, personal, psicólogos y hasta de lo más básico para el aseo.Las mujeres encarceladas suelen tener acceso únicamente a servicios de salud durante la maternidad, pero la atención es deficiente en el caso de las enfermedades crónicas, como el cáncer o la diabetes.Aunque cuando están en los centros de reclusión la autoridad es la responsable de dar a las mujeres el seguimiento médico, los fármacos, y de llevarlas a las consultas, no siempre se cumple esta obligación a cabalidad, explica Ángela Guerrero, oficial senior de la organización Equis Justicia para las Mujeres."En algunos casos, según lo que (las mujeres) han reportado en las entrevistas que hemos hecho, sí, en otros casos, muy lamentables, no es así. No se tiene la adecuada atención médica para todas, ni de calidad ni, obviamente, de seguimiento médico alguno", indicó.Las mujeres que sí reciben tratamiento mientras están presas se enfrentan a otro problema cuando obtienen su libertad: no se les da seguimiento médico afuera y no cuentan con seguridad social. Tampoco reciben un expediente clínico."Al salir no se les entrega un expediente médico, no hay un seguimiento por parte del sistema de salud y, en algunos casos, si están tomando cierto medicamento, se les entregan dosis extras para 30 días más. Eso implica un daño a su salud en el momento en el que salen libres, salen enfermas y salen sin una protección médica inmediata, cuando hay casos, por ejemplo, de diabetes o de alguna enfermedad crónica", detalla.Ángela Guerreo considera que la Secretaría de Salud debería contar con un área especializada en seguimiento médico postpenitenciario, pero ahora no existe, aunque, señala, es una autoridad responsable.