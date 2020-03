Inunda calle la ola violeta

Érika Bucio

Hora de publicación: 00:00 hrs.

La ola violeta, gigantesca, corre desde el Monumento a la Revolución al Zócalo.Comanda la protesta la exigencia de justicia ante los feminicidios y de acciones efectivas para frenar la violencia de género. En este Día Internacional de la Mujer, se marcha con la convicción de ser parte de una jornada histórica.La indignación expresada en la calle es equiparable al tamaño de la tragedia: mil 117 asesinatos de mujeres de 2010 a 2020, según el Mapa Nacional de Feminicidios en México.Este 8 de marzo se marcha por Fátima, Ingrid, Fabiola, Elisa, Daniela Mabel, por todas. A Mireya Montiel, su madre no la olvida: "No dejaré de buscarte hasta encontrarte".Las madres de las víctimas avanzan en la vanguardia con la consigna "Ni una más, ni una más", y su paso es acompañado por el grito: "No están solas".Persiguen una justicia que tarda en llegar: "Más del 90 por ciento de impunidad, cómo no nos va a dar miedo denunciar".A Gudelia, la tía de 78 años de María Soledad Hernández Cruz, la golpearon, violaron y estrangularon en Michoacán. Su historia está resumida en cuatro líneas a mano en una cartulina que María Soledad sostiene en alto al paso del contingente en la esquina de Palma y 5 de Mayo.En la Antimonumenta, la estructura frente al Palacio de Bellas Artes, las mujeres dan voz a sus historias y sus testimonios les arrancan lágrimas."Estamos aquí porque estamos indignadas y enojadas", es el reclamo que paso a paso se repite. Como asoma a cada tanto el himno feminista de "Un violador en tu camino".Es la "rabia organizada". Rabia para tirar las vallas sobre Avenida Juárez o frente a la Catedral. Hay petardos, los cuerpos policiacos lanzan polvo químico seco para dispersar a las encapuchadas.Rabia para plantarse ante el Palacio Nacional, resguardadas sus puertas por las fuerzas de seguridad. El Zócalo se pintó de violeta, pero el Presidente Andrés Manuel López Obrador no está ahí para verlo ni escuchar a las mujeres. Se fue a Zacatecas.Desde el templete, la coordinación del 8M le reprocha al mandatario que minimice las exigencias contra la impunidad y la igualdad a más de un año de su llegada al poder: "No aceptamos que López Obrador minimice nuestras demandas ni su política de criminalización".El cálculo de las organizadoras es de 100 mil personas en la gran ola violeta."No podemos avanzar porque está todo lleno hasta Bellas Artes", alertan a los contingentes que se agolpan en la retaguardia sobre la calle de Ignacio Ramírez, una de las desembocaduras del Monumento a la Revolución.La rabia es una sola pero con rostros distintos. Las mujeres con discapacidad se hacen visibles."Vinimos a gritar nuestros derechos", responde Yazmín de La Discapacidad nos Une, mientras rodea la explanada del Monumento a la Revolución. Con ella marcha un centenar de mujeres con discapacidad visual, motriz o auditiva.Nunca las mujeres con discapacidad habían logrado un contingente tan numeroso en una marcha del 8 de marzo, y su paso es cobijado por el aplauso de Las Nietas, donde se agrupan abuelas feministas con sus hijas y nietas. Como van también madres con sus hijos, algunas con bebés en brazos a los que hay que amamantar en plena marcha.Son las jóvenes con sus pañuelos verdes, la marea verde que pugna por la despenalización del aborto que recorre la ola violeta.El contingente de universitarias es numeroso, lo conforman profesoras de escuelas y facultades de la UNAM organizadas para defender los derechos de las trabajadoras y estudiantes. Son las académicas en lucha por la equidad en la UNAM.Su presencia resulta obligada ante las denuncias de acoso sexual en la universidad. La manta del contingente de la Facultad de Ciencias es dura y directa: "No me hables de prestigio si cubres abusadores, violadores, discriminadores, acosadores".Marchan también las médicas; unas 200 agrupadas en el contingente de "Mujeres en Medicina" del sector salud, alzan la voz para exigir políticas de cero tolerancia a la discriminación y al acoso laboral y sexual."Es la primera vez que logramos esta convocatoria tan importante, somos miles de médicas (en esta iniciativa)", dice la doctora Aloha Meave. "La cuota en sector salud está muy mal, no existen políticas que nos permitan llegar a posiciones de toma de decisión". Como exigen respeto a la salud de sus pacientes mujeres.Es la rabia organizada para colgar del asta bandera, en el centro de la plancha del Zócalo, una bandera negra con el símbolo violeta de la lucha feminista. El mitin ha terminado y una fogata arde en la oscuridad."El pinche machismo se tiene que morir", corean enardecidas las jóvenes. "Macho, entiende, América Latina será toda feminista".