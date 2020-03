Vamos a recuperarnos, dice AMLO sobre alza en dólar

Claudia Guerrero

Hora de publicación: 08:34 hrs.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que el peso se recuperará frente al dólar tras la caída en los precios del petróleo, luego que no se lograra un acuerdo en la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo)."Ayer tuvimos un problema porque no hubo acuerdo en la OPEP y hubo una caída en el precio del petróleo que nos afecta, que depreció el peso, pero pensamos que podemos recuperarnos porque tenemos finanzas públicas sanas, tenemos reservar no tenemos déficit."Hay buenas señales en cuanto al crecimiento económico, ya detuvimos la caída en la producción petrolera, si esto no lo hubiésemos logrado, nos hubiese pegado mucho, estamos produciendo más petróleo, en fin, consideramos que vamos a salir adelante", afirmó en conferencia matutina.Cuestionado sobre la caída en la Bolsa Mexicana de Valores, el Mandatario indicó que están pendientes, y que espera que haya normalidad y estabilidad económica y financiera."Estamos tratando eso desde muy temprano, les diría que desde ayer en la noche, las 6, 7 de la tarde de ayer, estamos viendo esta situación que se da básicamente por la caída en los precios del petróleo, esperamos que se normalice la situación en las bolsas, los mercados en general"."Están afectadas las bolsas del mundo y estamos esperando que haya normalidad, tranquilidad, que tengamos estabilidad económica y financiera", señaló.Este lunes, los precios del crudo WTI y Brent abrieron con una caída de más de 20 por ciento a media jornada en Europa, debido a la guerra de precios.En tanto, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) abrió con una baja de 5.36 por ciento, a un mínimo nivel desde octubre pasado.