Va Philip Morris contra freno a vapeo

Víctor Fuentes

Hora de publicación: 13:25 hrs.

La mayor empresa tabacalera del mundo presentó un amparo para impugnar el veto a la importación de cigarros electrónicos decretado el 19 de febrero por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.Philip Morris México Productos y Servicios promovió el 28 de febrero una demanda que cuestiona la Constitucionalidad del decreto del Ejecutivo, por el cual se prohibió internar al país tres fracciones arancelarias relacionadas con los cigarros electrónicos.La empresa, con ventas anuales de casi 80 mil millones de dólares, impugnó en particular la restricción a la fracción que abarca Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina (SACN), Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN), cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares.Philip Morris lleva años tratando de desarrollar productos alternativos al cigarro y su apuesta más importante, ya autorizada para venta en Estados Unidos, es IQOS, un dispositivo que usa tabaco pero no lo quema, sino que lo calienta para producir un aerosol inhalable.El juez federal Germán Cruz Silva desechó el 3 de marzo el amparo por falta de una firma en el documento, por lo que Philip Morris tendrá que presentar de nuevo su demanda.El amparo alega que el decreto Presidencial carece de la debida motivación y fundamentación legal.Según el decreto, el veto a la importación se hizo necesario por los 2 mil 758 pacientes hospitalizados en Estados Unidos con enfermedad pulmonar grave, incluyendo 64 defunciones, asociados al uso de dispositivos de vapeo.También se alegó que su uso se ha extendido entre jóvenes que nunca han fumado tabaco, y que no está probado que ayude a los fumadores de cigarros tradicionales a dejar su hábito.El gobierno de Estados Unidos no ha prohibido estos dispositivos pese a amenazas del Presidente Donald Trump de vetar los cigarros electrónicos saborizados.La Ley General para el Control del Tabaco prohibe desde hace años "comerciar, vender, distribuir, exhibir, promocionar o producir" productos similares al tabaco, como los cigarros electrónicos.La Suprema Corte de Justicia ha declarado, repetidamente, que esta prohibición es inconstitucional, porque no se justifica permitir el tabaco pero vetar los productos que son similares.El pasado 4 de marzo la Segunda Sala de la Corte desechó un proyecto que amparaba a Sanborns contra esta ley, lo que indicaría un posible cambio de criterio de algunos ministros.