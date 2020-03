Se unen mujeres en estados a paro por 9M

Jesús Guerrero, Edgar Hernández y Jorge Escalante

Hora de publicación: 14:12 hrs.

Mujeres en Guerrero, Chiapas y Guanajuato pararon labores en escuelas, ayuntamientos, oficinas públicas, comercios y empresas como parte del paro nacional este 9 de marzo contra la violencia de género y la ola de feminicidios.En Guerrero, aunque las autoridades del Gobierno estatal no promovieron el paro de mujeres, les dieron la libertad de asistir o no a las oficinas para trabajar.En las oficinas del Ayuntamiento de Chilpancingo se observó la ausencia de mujeres en todo el edificio.Directivos de las sucursales bancarias dijeron que a las mujeres también les fue otorgado el permiso.Mujeres reporteras de diversos medios no solo pararon labores, sino también marcharon por las calles de Chilpancingo para sumarse a este movimiento y además para denunciar las agresiones que sufren por parte de autoridades, y por la precarización laboral.Las comunicadoras iniciaron su marcha afuera de las instalaciones de Ciudad Universitaria y realizaron paradas en dos sitios donde, en distintas fechas, fueron asesinadas mujeres.La marcha terminó con un mitin afuera de las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en donde se hizo un recuento de 17 agresiones que han sufrido las reporteras de distintos municipios de Guerrero desde 2013 a la fecha.En tanto, alumnas de las escuelas de la Facultad de Comunicación y Mercadotecnia de la Universidad Autónoma de Guerrero, y de la Normal "Rafael Ramírez", pararon labores y marcharon por las calles de esta capital.En Chiapas, distintas instituciones educativas desde nivel básico a universidades decidieron suspender labores ya que la mayoría de docentes son mujeres.En otras dependencias como el Congreso decenas de trabajadoras no asistieron y los espacios de atención a ciudadanos fueron ocupados por hombres.Los Ayuntamientos de varios municipios también mostraron ausencias en distintas áreas.Rosa Irene Urbina Castañeda, Alcaldesa de Tapachula, dijo que en sesión de Cabildo se avaló un punto de acuerdo para autorizar que las mujeres no asistan a laborar sin ningún tipo de afectación salarial.Consideró que la manifestación es una demanda justa para exigir mayor seguridad."Van a ver qué somos bien necesarias", expresó.En el Palacio de Gobierno del Estado de igual manera se ausentaron mujeres en distintas oficinas. La Administración estatal había autorizado que podrían participar en el paro nacional sin ninguna repercusión para ellas.Asimismo, en oficinas del Gobierno de Guanajuato, Ayuntamientos y el Congreso del Estado fue notoria la ausencia de mujeres que se sumaron al movimiento #UnDíaSinNosotras.En escuelas públicas las maestras no asistieron a impartir clases, por lo que los planteles, entre ellos preescolar y primarias, suspendieron clases.El dirigente estatal de la CTM y diputado local priista, Hugo Varela Flores, señaló que no todas las empresas autorizaron otorgar el día a las mujeres para participar en el movimiento."Hay empresas donde la planta laboral la conforman en más de 70 por ciento las mujeres, entonces no hubo la oportunidad de otorgarles el día, sin embargo, directivos de empresas compensarán esta jornada con algún incentivo", señaló consultado por REFORMA.El líder cetemista indicó que en empresas automotrices la mano de obra de la mujer es indispensable y por esa razón también acudieron a laborar."Hay procesos de producción definidos, si falta personal existe el riesgo de afectar la producción ya programada con anticipación y por esa razón es que las mujeres en empresas acudieron a laborar", indicó.Contrario a lo que acontece en oficinas gubernamentales, en gasolineras, centros comerciales y comercios se apreció un gran número de mujeres laborando."Si no trabajamos no sacamos para el sustento diario, hay que trabajar, quisiéramos participar en este movimiento pero primero están nuestros hijos. Es simple, si no trabajamos no comemos", indicó Angélica Martínez Cano, quien tiene un negocio de comida en León.Junto a ella labora su hija y tres empleadas más.En el área del C-4 de León, hombres fueron habilitados para responder llamadas de emergencia al sistema 911.En esa oficina el 80 por ciento de la planta laboral son mujeres a las que se les otorgó el día para sumarse al movimiento.En Municipios como León, Silao, Celaya, Irapuato, Salamanca, Guanajuato, Cortazar y Juventino Rosas, empleadas no acudieron a laborar.Por acuerdo de Ayuntamientos, en esas localidades las faltas no representarán el descuento de salario.