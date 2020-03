Reanudan mañana trámites en SE tras hackeo

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 19:04 hrs.

La Secretaría de Economía (SE) aseguró que sus operaciones y las de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) regresarán a la normalidad a partir de este martes 10 de marzo, después de que la dependencia sufriera un ataque cibernético el domingo 23 de febrero.La SE indicó que su capacidad operativa se ha ido recuperando de manera segura y controlada, por lo que está en condiciones de reanudar los trámites y sus funciones con relativa normalidad."A efecto de proteger la seguridad de la información en posesión de la dependencia federal y la capacidad operativa de la misma, el restablecimiento de los sistemas se ha llevado a cabo de forma segura, paulatina y controlada", indicó en a través de la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF)."Se reanudan los términos de la Secretaría de Economía, incluyendo a su órgano administrativo desconcentrado Comisión Nacional de Mejora Regulatoria", añadió en el Acuerdo por el que se reanudan términos en la Secretaría de Economía.En el documento se indica que el Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.El pasado 24 de febrero, la SE informó que el ataque fue en algunos de sus servidores, principalmente los de correo electrónico y servidores de archivos.Fuentes oficiales confirmaron a Grupo REFORMA que al menos 60 servidores de la dependencia fueron blanco del ataque, por el cual fue solicitado un rescate de 4 mil bitcoins, que equivaldría a 38 millones de dólares.El mensaje contenía una amenaza adicional: si en dos semanas no pagaban mantendrían el secuestro de datos y se duplicaría el monto del rescate.La Secretaría de Economía no detalló este lunes 9 de marzo los costos de la paralización parcial de operaciones ni si pagó rescate o no.El hackeo le metió freno a los ya de por sí trámites lentos que se hacen para las solicitudes de las empresas que pertenecen al programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicio de Exportación (IMMEX).Asimismo, afectó los trámites administrativos para la exportación de tomate a Estados Unidos en plena temporada alta de la hortaliza.Tras el ataque que aisló redes y servidores de los sistemas informáticos de la Secretaría, el sector comunicó a la dirección de Comercio Exterior de la dependencia que el producto no podía esperar hasta que restablecieran el sistema, pues es altamente perecedero.Además, especialistas señalaron que el ciberataque habría impactado negativamente a los negocios que aspiran a formalizarse porque no pueden abrir una cuenta en el banco o solicitar un crédito porque no están en el Registro Público del Comercio.