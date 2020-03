Explica diferencias por restricciones de Italia

Natalia Vitela

Ven sanos a 3 primeros casos de Covid-19

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, afirmó que México no podría adoptar restricciones como las tomadas en Italia por el coronavirus debido a que el nivel de propagación del virus es mínimo, y además esto podría paralizar la actividad social y económica."En esta etapa primer etapa (de la propagación de la enfermedad), la mayoría de las intervenciones de espacios públicos abiertos o cerrados o escuelas o sitios de trabajo no se necesitan cerrar porque hay tan poquitos casos que la probabilidad de que se disperse el virus a partir de esos casos es muy baja", aseguró López-Gatell en conferencia.El subsecretario dijo que las intervenciones que han tomado otros países infectados con el Covid-19 son radicales que, de aplicarse en México, llevarían a una parálisis nacional."Las intervenciones de salud pública también tienen consecuencias. Intervenciones radicales, extremas de sana distancia, de distanciamiento social como cancelar las escuelas, cancelar los eventos públicos, como cerrar ciudades enteras, como cancelar el transporte de entrada y salida de estas ciudades tienen consecuencias que puden ser muy importantes, porque se paraliza la actividad social y económica."Si se detuviera la actividad económica y social de una ciudad por mucho tiempo, lo que ocurriría es que empezaríamos a sufrir los efectos negativos de haber paralizado la actividad social y económica y nos quedaríamos sin alimento, niños perderían la educación, hospitales tendrían difuicultades, no se fabricarían los insumos, no se podría recolectar la basura", explicó el funcionario de Salud.Hoy, el Primer Ministro italiano Giuseppe Conte ordenó medidas de restricción de viaje y de reuniones en este país para evitar la expansión del nuevo coronavirus.El decreto prevé la prohibición de todos los eventos públicos, e incluye el cierre de cines, teatros, gimnasios, y bares, y la realización de funerales, bodas y todos los eventos deportivos, incluidos los partidos de la Serie A, de acuerdo con el diario The Guardian.Todas las escuelas y universidades permanecerán cerradas hasta el 3 de abril, según el medio.En Italia se han registrado 463 muertes, el mayor número después de China.Por otro lado, José Luis Alomía Zegarra -Director General de Epidemiología- aseguró que los tres primeros casos de coronavirus en México cumplen mañana su ciclo y, por lo tanto, podrían ser dados de alta para que vuelvan a sus labores cotidianas."Los tres primeros casos que se confirmaron en México, que tuvieron antecedentes de viaje conjunto, estarían cumpliendo mañana 14 días de que iniciaron síntomas. Ya sólo están a 24 horas de cumplir con su proceso de aislamiento, han evolucionado satisfactoriamente y -de ser así- serán declarados sanos, podrán dejar el aislamiento e incorporarse a sus actividades diarias", comentó.Asimismo, Gustavo Reyes Terán -titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad- dijo que estos casos estarán libres del virus y no podrán ser reinfectados."De los tres casos confirmados, han cumplido el tiempo de cuarentena, pueden hacer su vida normal, no hay más que hacer que seguir con la vida normal. Y recordarles que no hay hasta ahora evidencia de reinfección, es una persona que se ha infectado con un virus y ahora su sistema inmune tiene memoria para evitar que el mismo virus le prudzca una infección", agregó.