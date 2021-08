Apoya narco a 4T, acusa la Oposición

Claudia Salazar

Los dirigentes del PAN, PRI y PRD acudirán el lunes ante la Organización de Estados Americanos (OEA) para denunciar la intromisión del crimen organizado en el proceso electoral de este año.Los grupos parlamentarios de la coalición Va por México mostraron su fuerza en la reunión plenaria que realizaron ayer en el auditorio de la Cámara de Diputados, donde tendrán el 40 por ciento de la representación, con más de 200 diputados."El crimen organizado está metido de lleno en los procesos electorales; además, con la complacencia y el agradecimiento público del Gobierno. Es algo que nos avergüenza a todos."Apoyando candidatos y amenazando a otros; cooptando a la sociedad, con dádivas de los programas sociales, con despensas y utensilios.La delincuencia organizada, lo que viene a demostrar es que la estrategia de 'abrazos, no balazos' no va bien", acusó el líder perredista, Jesús Zambrano.El presidente del PAN, Marko Cortés, coincidió en que enfrentaron no sólo al Presidente de la República, quien metió el cuerpo entero en la elección, sino también al crimen organizado en diferentes zonas."Enfrentamos una elección con la intervención de grupos criminales, amedrentando, amenazando, persiguiendo, secuestrando, golpeando y hasta matando a muchos de nuestros candidatos y líderes políticos".El líder del PRI, Alejandro Moreno, manifestó que en varias zonas las votaciones se realizaron en medio de la delincuencia organizada."La violencia electoral no puede estar presente y amenazarnos. Nos conduce a una participación que no es equitativa, vulnera la democracia y nos conduce al autoritarismo", dijo.