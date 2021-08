'Apprende' en la nube

En los días de encierro que trajo la pandemia de Covid-19, varios de nosotros hemos desarrollado habilidades como cocinar, reparar algún desperfecto del hogar o bailar como un profesional, gracias a los tutoriales y clases que ofrecen las distintas plataformas en línea.Unos clics por aquí y unos swipes por allá bastan para abrir todo un catálogo de conocimientos, listos para ser absorbidos por las mentes más sedientas de aprendizaje.Y para quienes aman compartir su experiencia, también existen herramientas digitales que hacen posible sacar al maestro que llevan dentro.¡Ya no hay pretexto! Puedes descubrir algo nuevo donde sea y cuando sea. Tu dispositivo móvil o computadora puede pueden convertirse en las aulas virtuales más equipadas, con cursos y talleres que los servicios educativos ofrecen a través de aplicaciones. Aquí te mostraremos a algunos ejemplos.Si pospusiste unas vacaciones al extranjero por la pandemia, tendrás más tiempo de profundizar el idioma que hablen en tu destino. Para ello, Duolingo ofrece más de cinco idiomas para aprender de forma gratuita, con un esquema de lecciones divertidas e interactivas.Además, con el plan de pago Duolingo Plus de 133 pesos al mes, se pueden acceder a ventajas como vidas ilimitadas, pruebas de dominio y saltar unidades sin límite.Android y iOSLa plataforma concentra cursos en línea para los curiosos en tecnología y creadores de contenido, pues incluyen lecciones sobre cómo escribir en código, desarrollar aplicaciones o juegos, programar en Python, Java y otros lenguajes, marketing digital, SEO, SEM, dibujo, fotografía y más.Los precios van desde los 280 a los mil 100 pesos y varían de acuerdo al tipo de curso.Android y iOSConviértete en un experto en arte clásico, moderno y contemporáneo con esta app desarrollada por Moiseum, la cual te permite explorar entre 2 mil 500 obras maestras, leer 780 biografías y descubrir información sobre 500 colecciones de museos en todo el mundo.La aplicación es gratuita pero tiene una opción premium que, por un pago de 139 pesos, permite al usuario acceder al catálogo completo de piezas.Android y iOSDomestika es una opción dirigida a perfiles creativos, para quienes deseen especializarse en ilustración, diseño, artesanías, animación, modelado en 3D, marketing, fotografía, vídeo, tecnología, caligrafía, arquitectura, entre otras expresiones artísticas, ya sean de las artes plásticas o digitales.Los cursos promedian un costo de 759 pesos, con el agregado de obtener una certificación.Android y iOSLos padres de familia que quieran reforzar sus conocimientos, para ayudar en los deberes de sus hijos o sobrinos, pueden repasar lecciones de educación básica en Khan Academy, una solución amena para abordar los temas más complejos de asignaturas como Matemáticas, Física o Química, entre otras.La aplicación no tiene ningún costo, pues parte de una organización sin fines de lucro, con la misión de ofrecer educación gratuita de clase mundial, para cualquier persona, en cualquier lugar.Android y iOSCon más de 700 cursos, Crehana se acerca a las últimas tendencias en áreas creativas y digitales como marketing, ilustración y dibujo, negocios, diseño gráfico, fotografía, video, animación 3D y manualidades, entre otros campos de conocimiento, como el cuidado de la piel y hasta cuenta con una especialización en bordado.Para acceder a todos los contenidos de forma ilimitada puedes adquirir Crehana Premium mediante un cobro anual de mil 300 pesos o 108 pesos al mes.Android y iOSAdemás de ser una red social para conectar perfiles profesionales con los reclutadores, LinkedIn Learning oferta más de 16 mil cursos en línea, impartidos por expertos de las mejores empresas del mundo. El catálogo va desde cómo ser un maestro en Excel hasta aprender sobre el desarrollo de habilidades blandas.La suscripción a Learning Premium tiene un costo mensual de 403 pesos o anual por 3 mil 196 pesos.Android y iOS