Aprueba Senado de EU plan de infraestructura

04 min 00 seg

Bloomberg

Hora de publicación: 11:14 hrs.

El Senado aprobó un plan de infraestructura de 1 billón de dólares que representaría el mayor gasto en obras públicas de Estados Unidos en décadas y marcaría una victoria significativa para la agenda económica del Presidente Joe Biden.La votación bipartidista 69-30 de este martes fue un gran avance que ha enfrentado al Congreso y a los Presidentes durante años, a pesar de que ambos partidos consideran la infraestructura como una prioridad y un tema maduro para un compromiso.Sin embargo, el espíritu bipartidista cederá rápidamente, ya que el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, giró inmediatamente hacia una resolución presupuestaria partidista que conducirá a un paquete de 3.5 billones de dólares de gasto social y aumentos de impuestos.La aprobación del proyecto de ley de infraestructura por parte del Senado se produjo después de meses de negociaciones y días de lento debate en el Senado durante el cual los republicanos que se oponían a la legislación obligaron a los demócratas a agotar el tiempo en las mociones de procedimiento."Ha sido un camino largo y tortuoso, pero hemos persistido y ahora hemos llegado", dijo Schumer antes de la votación. El gasto en la legislación "fortalecerá todas las categorías principales de la infraestructura física de nuestro país".El proyecto de ley aún enfrenta obstáculos en la Cámara, que está programada para estar en receso hasta el 20 de septiembre. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, bajo la presión de los progresistas que quieren que se aborden sus prioridades, ha dicho que no permitirá una votación sobre el paquete bipartidista hasta el El Senado aprobó el plan económico más amplio. Mientras tanto, los moderados claman por que la Cámara acepte el proyecto de ley antes de eso. La Cámara también puede buscar cambios en el proyecto de ley de infraestructura.Aún así, la votación del Senado después de meses de tensas negociaciones fue un primer paso crucial tanto para la agenda económica de Biden como para sus esperanzas más amplias de mostrar al mundo que Washington puede trabajar nuevamente para resolver grandes problemas después de una era particularmente divisiva en la política estadounidense.Si el paquete de infraestructura finalmente es despejado por ambas cámaras, todos los estados sentirían los efectos. Incluye alrededor de 110 mil millones de dólares en nuevos gastos para carreteras y puentes, 73 mil millones para actualizaciones de la red eléctrica, 66 mil millones para trenes y Amtrak, y 65 mil millones para expansión de banda ancha. También proporciona 55 mil millones para agua potable y 39 mil millones para tránsito.Los republicanos pueden reclamar una victoria en el sentido de que el paquete incluye grandes gastos en sus prioridades sin aumentar los impuestos, mientras que Biden puede reclamar un logro de décadas sin incluir impuestos impopulares a la gasolina u otros gravámenes que habrían afectado a la clase media.El Senado no pudo obtener el consentimiento unánime para aprobar un esfuerzo bipartidista para reemplazar una disposición de declaración de impuestos sobre criptomonedas con una medida más específica que requeriría que ciertos intercambios de moneda digital reporten datos al Servicio de Impuestos Internos. La industria de las criptomonedas dijo que la versión original los apuntó injustamente y tenía un alcance demasiado amplio.Otros intentos bipartidistas de alterar el proyecto de ley, incluida una enmienda que permitiría a los gobiernos estatales y locales utilizar algunos de sus fondos de ayuda de Covid no gastados en proyectos de infraestructura, también quedaron en el camino.La Oficina de Presupuesto del Congreso dijo que la legislación de infraestructura agregaría 256 mil millones de dólares al déficit del presupuesto federal durante la próxima década. La CBO había pronosticado anteriormente que el déficit llegaría a 3 billones solo este año antes de reducirse a 1.15 billones en 2022.Los republicanos que se opusieron al plan por ser demasiado caro citaron la predicción de la CBO de una deuda adicional y advirtieron que el proyecto de ley podría estimular una inflación adicional.Pero algunos de los senadores que redactaron la legislación sostuvieron que el proyecto de ley se pagaría por una variedad de medios que la CBO no podría explicar.