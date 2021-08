Apuesta Alejo al bate y va a las Grandes Ligas

03 min 00 seg

Sineli Santos

A seguir a Vinicio Castilla

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Cuando al pelotero capitalino Alejo López le dieron a elegir entre la escuela y el beisbol, lo primero que hizo fue tomar un bate y ponerse a entrenar.La decisión había valido la pena, a sus 25 años fue llamado por los Rojos de Cincinnati para debutar el 28 de junio, convirtiéndose en el tricolor 137 en llegar a la Gran Carpa."Realmente no quería ir a la escuela. No quería ir a la universidad. Quería jugar beisbol. Me arriesgué. Hablé con mis padres sobre eso. Nos arriesgamos. Sabíamos las probabilidades, pero todavía me sentía confiado en ese entonces. La confianza nunca ha sido un problema."Tenía que demostrar mi valía todos los años. Sabía que no podía cometer errores. Sabía que no podía tener un mal año, porque sé cómo funciona todo. Aprendí a ser consistente. Aprenda a construir mucho carácter a lo largo del proceso. Ahora estamos aquí. Es asombroso. Es asombroso que haya llegado el día", aseguró el infielder.Su deseo de dedicarse en cuerpo y alma al Rey de los Deportes no salió de la nada. Por sus venas corre una pelotora de 108 costuras generacional, pues su abuelo, el cubano Silverio Pérez, y su papá, Alfonso López (ex gerente de Tigres de Quintana Roo y actual vicepresidente deportivo de Pericos de Puebla), están ligados con los diamantes."Represento otro mexicano en Grandes Ligas. Ser un capitalino es un honor. Muy feliz de estar aquí. Orgulloso de representar a mi País y al beisbol de México. Emocionado de ser parte de esta generación, buscando una carrera muy larga."Mi motivación siempre fue mi familia, abuelo y padre jugaron profesional. No llegaron a este nivel y eso siempre me empujó, ser el primero de la familia, llegar y compartir esto con mi familia", relató.Hasta el momento, el joven beisbolista mantiene un porcentaje de bateo .316, sin jonrones registrados.Son pocos los mexicanos que llegan a Grandes Ligas en una posición que no sea la de lanzador, por lo que ver a bateador resulta un caso llamativo.Alejo López sabe que tiene que demostrar su poder con el bate y convertirse en un referente, como lo es en este momento Luis Urías, quien también tuvo que adaptarse a la posición de shortstop.Vinicio Castilla, es el primer nombre que se le viene a la mente al capitalino, cuando se trata de tener una figura."Mi ídolo mexicano fue Vinny Castilla, nunca he sido fan de un solo equipo, me gustaba ver beisbol y seguía a los equipos que iban bien y me gustaba ver a las estrellas", sentenció el infielder.Rod Carew, Tony Gwynn, Barry Larkin, Derek Jeter, Barry Bonds son otras de las figuras que han marcado el camino del más pequeño de la familia de los López.