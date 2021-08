Apuestan a blockbusters para mantener a cinéfilos

Ailyn Ríos Martínez

La industria cinematográfica confía en que la nueva ola de contagios de Covid no frene la asistencia a las salas de exhibición mientras las autoridades permitan su operación.De acuerdo con Michel De la Canal, director de Relaciones Institucionales de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), la asistencia de personas a las salas de exhibición está más ligada al contenido que se exhibe que al color del semáforo en las diversas entidades."Nos hemos dado cuenta que la gente se siente confiada y bien en los cines. Cuando tienes un buen estreno la gente va al cine con todo y que los semáforos estén en color naranja o amarillo."Si la restricción por parte de las autoridades se baja el número de asistentes (permitidos) esto merma el número de boletos vendidos. Mientras el Gobierno no baje el número de asistentes permitidos (la asistencia) seguirá manteniéndose de cara a que tengamos buenos títulos", dijo el director en entrevista con REFORMA.La confianza de los clientes a regresar a las salas se ha dado gradual.Un 95 por ciento de los clientes que visitan los cines se sienten seguros por los protocolos, añadió De la Canal."No se ha demostrado en ningún País que haya un contagio masivo a raíz de asistir al cine", mencionó el directivo de la Cámara.Durante la prepandemia, en un fin de semana promedio se vendían de 4.5 millones de boletos.En tanto, el fin de semana pasado se vendieron 1.3 millones de boletos en todo el mercado, 30.3 por ciento de un fin de semana promedio.En el fin de semana del 30 julio y 1 de agosto, la cadena Cinépolis vendió 1.6 millones de boletos y obtuvo 102.8 millones de pesos.En este mismo periodo, Cinemex vendió 463 mil boletos y recaudó 28 millones de pesos, mientras que otros circuitos se comercializaron 104 mil boletos y captó 4 millones de pesos.Actualmente en todas las entidades del territorio nacional está autorizada la operación de los cines.Hasta ahora se han reabierto 886 de los 974 cines que existen en el País, lo que equivale a 90.9 por ciento de los cines.En término de salas se ha reabierto 92.6 por ciento.De la Canal consideró que el cierre del año para los cines sea mejor que el que se registró durante el año pasado.Del 25 de marzo de 2020 al primero de agosto de 2021 se vendieron en todo el País 64.3 millones de boletos.El impacto ha sido de 443 millones de boletos no vendidos, que en términos de taquilla equivalen a 23 mil 974 millones de pesos en ingresos que no se han captado.De la industria de los cines dependen 50 mil familias de manera directa, así como 150 mil empleos indirectos.