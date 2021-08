Aquiles Chávez y los Amigos MAP cocinan juntos

Hora de publicación: 13:26 hrs.

El próximo 8 de septiembre a las 10:00 horas, Aquiles Chávez ofrecerá una clase de cocina vía Zoom a beneficio de Julián Martínez, quien es originario de Nacajuca, Tabasco."El colaborar con este artesano tabasqueño que se dedica a la talla de madera me llena mucho de ilusión, porque si bien a él no lo conozco en persona, sí he visto todo lo que él hace y soy muy fan de su trabajo", explicó el graduado del Colegio Superior de Gastronomía en la Ciudad de México."Me encantan sus cucharitas de madera clásicas y tradicionales, como las de pejelagarto o de pulpo; lo que hace es maravilloso y de los cual nos debemos sentir orgullosos y, sobre todo, que se tiene que conservar".De la mano de Aquiles, quienes se unan a esta causa altruista prepararán recetas ancestrales que los trasladarán a la gastronomía tabasqueña."Haremos un mone de robalo, agua de limón con alfalfa y los famosísimos platanitos rellenos. Será una comida llena de mucha luz y alegre, como el arte de Julián", dijo el juez del programa Top Chef México.Con el dinero que se recaude, el artesano mexicano abrirá un taller de tallado de madera con el objetivo principal de preservar su técnica, además de que se generarán trabajos para los habitantes de su comunidad, la cual ha sufrido enormemente por la pandemia mundial y las recientes inundaciones."Creo que es una obligación el regresar una parte de lo que la vida nos da y colaborar en esta actividad me deja la satisfacción de seguir cocinando y expresándome con mi arte gastronómico para seguir conservando este patrimonio mexicano", mencionó Chávez.La líder del proyecto, Gabriela Andrade, compartió que los Amigos del MAP se encuentran listos para hacer realidad el sueño de Julián, y, con la ayuda de la gente, de muchos más mexicanos."Sabemos que mucha gente ya está saliendo; sin embargo, esta será una clase única y nunca antes vista con uno de los mejores chef de México: Aquíles Chávez. En Amigos MAP estamos muy entusiasmados y convencidos de que no pudimos haber tenido mejor chef para este evento en apoyo al artesano Julián Martínez .", dijo Gabriela, quien también es miembro del Patronato Amigos MAP, A. C.Por otro lado, Mercedes Vigil, quien forma parte del Patronato joven de la Asociación de AmigosMAP, invita a los lectores a unirse a esta causa."Los invitamos a que nos acompañen a este evento, que se diviertan y aprendan a cocinar con uno de los mejores chefs de México. Al mismo tiempo, estarán apoyando al artesano Julián Martínez de Nacajuca, Tabasco, quien con la recaudación de estos fondos construirá un taller para mantener viva la técnica de la talla de madera y generará más empleos en la región. ¡Apoyemos al arte popular de México! ¡Inscríbanse y aparten su lugar!", comentó Vigil.Clase de cocina con Aquiles ChávezMiércoles 8 de septiembre a las 10:00 horas650 pesos (deducible de impuestos)contacto@amigosmap.org.mxBENEFICIARIO: Asociación de Amigos del MAP, A.C.NOMBRE DEL BANCO: BANAMEXNUMERO DE CUENTA: 4720250SUCURSAL: 377 Lomas BarrilacoNUMERO DE CLABE: 002180037747202502ASUNTO: Clase Aquileseventos@amigosmap.org.mx