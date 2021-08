Arma Nahuel su propio show

01 min 00 seg

Félix Zapata / Enviado

Hora de publicación: 22:53 hrs.

Nahuel Guzmán, portero del equipo de la Liga MX, aseguró que hizo su papel en el Skills Challenge para ponerle ambiente al choque ante la MLS, de cara al MLS All-Star Game."Fuimos todos parte de este evento, muy entretenido, cuando entras en esta competencia, todos queríamos ganar, no creo que se hayan presionado pero bueno, se hizo una dinámica muy linda, apoyamos un poco el show", explicó Guzman tras ganar el Skills Challenge."Era divertimos, pasarla bien, mañana (hoy) viene algo más serio, es un evento único, marcará una tendencia, lo de hoy es para ir calentando motores, ambientando".Guzmán mandó mensaje a la afición de Tigres de no preocuparse ya que no se lesionó en el desafío de centro y volea."No pasó nada, que se queden tranquilos la gente de Tigres, había que frenar el reloj porque había arrancado bien Pepi", agregó.