Asegura Lukaku que vuelve al Chelsea más completo

02 min 00 seg

Reuters

Hora de publicación: 17:53 hrs.

El internacional belga Romelu Lukaku dijo haber evolucionado desde la última vez que jugó en la Premier League hace dos años y que regresa al Chelsea como un futbolista más completo.El delantero de 28 años firmó por el Chelsea procedente del Inter de Milán la semana pasada por una suma de 97.5 millones de libras (135 millones de dólares). Será su segunda etapa en el club londinense, donde estuvo entre 2011 y 2014."Me siento más completo. He tratado de dominar todas las facetas que necesita un delantero y solo quiero seguir mejorando en los pequeños detalles todo el tiempo", dijo Lukaku al sitio web del club.Lukaku fue el máximo goleador del Inter de Milán, con 24 goles, en la Serie A la temporada pasada, en la que el club logró su primer Scudetto en 11 años."Italia es táctica y técnicamente una liga mejor, pero aquí en Inglaterra todo se trata de intensidad (...) pero no es un problema para mí porque he estado aquí durante ocho años...", dijo el belga.Después de dejar el Chelsea, Lukaku estuvo en el Everton antes de fichar por el Manchester United, un traspaso que generó mucho dinero en 2017 pero que terminó en decepción. Criticado por su forma física y su falta de gol, el delantero dejó Old Trafford después de solo dos temporadas.Lukaku, sin embargo, insistió en que no tiene asuntos pendientes en Inglaterra."Realmente no hablo de mi ambición personal (...) Soy una nueva versión de ese jugador que era antes", dijo Lukaku, que destacó que le gusta el sistema del técnico Thomas Tuchel y que está preparado para adaptarse."Puedo jugar como segundo (delantero) o solo. Estoy acostumbrado al sistema porque es como jugamos en la selección belga", añadió.Lukaku no estuvo disponible en la victoria del Chelsea por 3-0 contra Crystal Palace el fin de semana, pero se espera que juegue contra el Arsenal el domingo.