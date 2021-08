Asesora FAA a México en recuperar seguridad aérea

Azucena Vásquez

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Cuatro asesores de la Administración Federal de Aviación (FAA) de EU llegaron a México para orientar a la autoridad aeronáutica para recuperar la Categoría 1 en seguridad aérea.Desde octubre de 2020 y parte de este año, la FAA realizó una auditoría a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) en seguridad aérea conforme a las normas de la OACI y degradó a México a Categoría 2 al detectar que la autoridad incumplió con requerimientos mínimos.Para ayudar a recuperar la Categoría 1, un líder de proyecto, un inspector de operaciones, uno de aeronavegabilidad y un abogado de la FAA arribaron el domingo al País.Impartirán 10 sesiones de asesoría a la AFAC, aunque no hay calendario de las sesiones.La AFAC comentó que las asesorías se pueden desarrollar en este y el próximo año sin afectar la gestión para recuperar la Categoría 1."Las asesorías durarán 5 días hábiles con jornadas de casi 8 horas", describió.Se abordarán los hallazgos de la auditoría que se notificaron a la AFAC, agregó.Entre estos hallazgos destacan la falta de personal capacitado y sueldos bajos comparados con los del personal de la industria.Habrá una revisión técnica como evaluación previa a la visita de auditoría sobre la solución de hallazgos.Los asesores trabajan en un plan de acción, sostuvo la AFAC.La llegada de estos expertos forma parte de la asistencia técnica contemplada en la Enmienda al Memorándum de Entendimiento firmada entre la FAA y la AFAC y que entró en vigor el 23 de julio pasado.La AFAC explicó que se pidió asesoría a la FAA porque fue ésta, y no a OACI, quien emitió la baja de categoría.Ante la llegada de los expertos, la autoridad decidió mantener parte del personal que había salido o estaba por dejar el organismo, explicó una fuente cercana al proceso.Al interior de la AFAC había sido anunciada la salida de Pablo Carranza, director ejecutivo de Aviación, y Maricruz Hernández, directora de Aeropuertos, aunque al final la autoridad decidió mantenerlos."Los mantuvieron para tener personal con conocimiento técnico que pueda responder a los asesores de la FAA", dijo la fuente.La AFAC negó que contemplara separar de sus cargos a estos directivos.Rogelio Rodríguez, experto en temas aeronáuticos, consideró que la AFAC debe ser muy transparente sobre el papel que tendrán estos asesores."Si el auditor viene a preparar el pase de una auditoría se puede generar una vista parcial del propio auditor."Deben exponer si las asesorías consistirán en que los expertos tengan a su disposición documentación, información que debería ser exclusiva de la autoridad mexicana", mencionó.Recordó que la FAA degradó a México en seguridad aérea bajo los criterios de la OACI, por lo que lo deseable hubiera sido que recurriera a este organismo para ser asesorado.Con esta medida, la previsión es que México recupere la Categoría 1 tras las sesiones de asesoramiento porque será la misma de la FAA la que vendrá a explicar cómo hacerlo, consideró.Aunque tampoco ocurriría de inmediato, pues es necesario revisar la situación de la AFAC y sería hasta finales de octubre o principios de noviembre cuando se logre regresar a la categoría perdida.La recuperación no serían en cuatro meses, como estimó la SCT.El experto agregó que la AFAC todavía está a tiempo para pedir asesoría de la OACI."Habría sido deseable que interviniera la OACI, que hubiera sido un punto de vista imparcial, además no tiene intereses, sino que quiere una aviación segura, autoridades sólidas, fuertes", aseveró.